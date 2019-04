Manifestaciones multitudinarias a favor de una UE fuerte y estable en distintas capitales europeas

La marcha discurrió por el corazón de la capital berlinesa y terminó ante la emblemática Puerta de Brandeburgo, entre consignas a favor del proyecto europeo y llamadas en contra de las corrientes euroescépticas, ultraderechistas y aislacionistas.

Ante el monumento se había levantado un simulacro de muro con cajas de cartón, en alusión al que dividió la capital alemana en tiempos de la Guerra Fría y partió Europa en dos bloques. Los manifestantes portaban camisetas y globos con la bandera de la Unión Europea (UE) y corearon la consigna, en inglés y en alemán, "Some call it Europa. We call it Home" -"Algunos le llaman Europa, nosotros le llamamos hogar".

Los convocantes de la marcha iban desde grupos afines a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de la canciller alemana, Angela Merkel, a organizaciones de reciente creación como "Pulse of Europe", que desde hace varias semanas concentra cada domingo en el centro de Berlín a centenares de personas a favor del proyecto europeo.