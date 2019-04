Los españoles residentes en Londres muestran su preocupación ante la puesta en marcha del proceso del 'Brexit'

Pistoletazo de salida al 'Brexit', que, con la fecha oficial puesta, hace crecer la preocupación de los europeos residentes en Reino Unido. Y así lo cuentan españoles que residen en Londres nada más conocer la noticia. "Estoy muy preocupado porque mi mujer y mis hijos son británicos y yo soy español", cuenta uno de los españoles que viven allí.

Incertidumbre que creció después de que la cámara de los comunes tumbara hace una semana las enmiendas al proyecto de ley del Brexit que garantizaban los derechos de los ciudadanos comunitarios. Hay quien teme que el Reino Unido se convierta en aquel que él mismo se encontró hace 42 años.

En Gibraltar, a algunos no les había dado tiempo a conocer la noticia pero esperan que su trabajo no corra peligro ni haya trabas que les impida entrar. "Me preocupa lo que va a pasar con los trabajadores", cuenta uno de los residentes en Gibraltar. Con la Unión Europea lista, Teresa May empieza a hacer millas en una gira que le llevará también hasta Irlanda del Norte y Escocia para explicar su estrategia del Brexit.

"Vamos a salir negociando duro, cumpliendo con lo que el pueblo británico votó", ha explicado la primera ministra británica. Entrará así el Reino Unido en una situación sin precedentes donde pocos saben los pasos que se seguirán.

Y donde incluso Downing Street espera que este proceso se dé por terminado casi tres años después de que los británicos votasen en un referéndum romper con la Unión Europea.