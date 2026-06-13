Londres se viste de gala por el cumpleaños del rey Carlos III: carruajes, cientos de músicos y un gran desfile aéreo en el 'Trooping the Colour'

Los detalles La tradición sigue su curso desde hace décadas, cuando se decidió celebrar el cumpleaños del monarca que ocupara el cargo en un día que hiciera buen tiempo, como suele ser el caso de las jornadas de junio: Carlos III cumplirá 78 en noviembre.

El rey Carlos III de Inglaterra ha celebrado el Trooping the Colour para conmemorar su cumpleaños, aunque cumplirá 78 años en noviembre. La familia real británica recorrió las calles de Londres en carruajes, en un evento que ha mantenido la tradición de celebrarse en junio para asegurar buen tiempo. El desfile contó con 2.000 soldados, 200 caballos, 400 músicos y 31 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica. La reina Camila sorprendió con un traje inspirado en el uniforme militar de su marido, pero fue Kate Middleton quien acaparó la atención. Middleton asistió con el príncipe Guillermo y sus hijos, destacando por su popularidad. Las ausencias notables fueron las de Andrés y Sarah Ferguson, tras revelarse su relación con Jeffrey Epstein.

El rey Carlos III de Inglaterra ha celebrado este sábado 13 de junio el famoso Trooping the Colour, evento encargado de festejar el cumpleaños del monarca, que hará 78 años en noviembre. A falta de cinco meses, la familia real británica ha recorrido las calles del centro de Londres en carruajes tirados por caballos y entre miles de personas expectantes.

La tradición sigue su curso desde hace décadas, cuando se decidió celebrar el cumpleaños del monarca que ocupara el cargo en un día que hiciera buen tiempo, como suele ser el caso de las jornadas de junio.

Eso sí, esta cumpleaños nada tiene que ver con una tarta con velas o globos, pero sí con un auténtico desfile. El despliegue ha contado con 2.000 soldados, 200 caballos, 400 músicos y 31 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica.

Por su parte, la reina Camila ha sorprendido con un traje inspirado en el uniforme militar de su marido, pero ha sido la princesa de Gales, Kate Middleton, la que ha acaparado toda la atención por su enorme popularidad.

Middleton ha asistido al evento junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, en una aparición especialmente significativa. La cita mantiene un fuerte componente emocional para Kate, ya que fue precisamente en el Trooping the Colour de 2024 donde protagonizó su esperada reaparición pública tras someterse a tratamiento contra el cáncer.

Dos años después de aquel emotivo regreso, la princesa se ha mostrado relajada, sonriente y cercana con el público. Su presencia ha sido recibida con entusiasmo por las miles de personas congregadas a lo largo de The Mall, reafirmando el enorme interés y popularidad que sigue despertando dentro y fuera del Reino Unido.

Las ausencias más comentadas de la jornada son la del expríncipe Andrés y la de Sarah Ferguson, sobre todo después de que saliese a la luz la relación cercana que tenía con Jeffrey Epstein.

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