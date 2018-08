La reunión de la Unión Europea termina sin acuerdo sobre el barco con 150 migrantes a bordo en Catania

SIGUEN SIN PODER DESEMBARCAR

La reunión en Bruselas sobre migración ha acabado sin avances. Para el Gobierno italiano es "la enésima muestra de que la Unión Europea no sirve para nada". Aunque la Comisión insiste en que lo que no soluciona nada es amenazar, porque Roma ha dicho que reducirá su contribución a las arcas comunitarias si no se reubica a los migrantes atracados en Catania. Por su parte, los migrantes se han puesto en huelga de hambre.