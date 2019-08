Tal y como publica 'El Mundo', Fiscalía italiana respalda que el buque de rescate operó correctamente al realizar los rescates de los migrantes en el mar. En Lampedusa, el centro que acoge a los 83 desembarcados está desbordado al albergar más del doble de su capacidad. Mientras, las condiciones en el 'Ocean Viking' empeoran sin puerto donde atracar.

La jefa de misión del Open Arms ha hablado sobre la amenaza de multa en Al Rojo Vivo. "No hemos sido nosotros los que no hemos seguido la ley", ha defendido Anabel Montes que, además, ha criticado que se han sentido totalmente abandonados, desde el punto de vista jurídico "porque las administraciones no se han responsabilizado" de lo que les tocaba.

La vicepresidenta del Gobierno, por su parte, se ha mostrado satisfecha con la actuación del Gobierno en lo referente al envío del buque Audaz con rumbo a la isla italiana de Lampedusa y ha anunciado que España acogerá a 15 migrantes del Open Arms.