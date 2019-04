La cruel historia de Blanca, una madre salvadoreña separada de su hijo por culpa de Trump: "Lloraba diciendo '¡mamá, no me dejes!' Aún no sé nada de él"

Crece la indignación contra las despiadadas medidas 'disuasorias' de Trump hacia los migrantes, según se van conociendo los llantos y voces de sus afectados. Como Blanca Ortanes, una madre salvadoreña encarcelada en Seattle: "Me dijeron 'despídete de él porque se lo llevan'. Él empezó a llorar diciendo '¡mamá, no me dejes!' Hasta hoy no sé nada de él".



Ánimos caldeados también entre los políticos: los demócratas increpaban a Trump a la salida de un debate sobre inmigración y hasta los republicanos preparan una ley que acabe con la separación de familias en la frontera, una práctica que ha condenado el Vaticano.

Los activistas han hecho que se le atragante la cena en un restaurante mexicano a la Secretaria de Seguridad Nacional. Esa que dijo que, por mucho que sean menores, al entrar indocumentados "son criminales por definición".

Historias tan duras que hasta a alguna presentadora se le han saltado las lágrimas al dar la noticia. Es difícil entender que un presidente esté dispuesto a romper familias en nombre de una bandera y la defensa de las fronteras.