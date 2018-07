Kate del Castillo, la actriz relacionada con El Chapo Guzmán: "El Gobierno mexicano me quiere destrozar"

La actriz Kate del Castillo ha asegurado que el Gobierno mexicano la quiere "destrozar" después de que se divulgara que ayudó al actor Sean Penn a realizar una entrevista al capo Joaquín 'el Chapo' Guzmán cuando el narcotraficante aún estaba prófugo.

"No tengo por qué dar explicaciones a la prensa. Que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el Gobierno me quiere a fuerza destrozar", dijo en un mensaje enviado a Univisión.

Anteriormente, la cadena había preguntado a Del Castillo si estaba involucrada en un proyecto para rodar una cinta sobre la vida del líder del cartel de Sinaloa, a lo que ella dijo de manera rotunda que "cualquier cosa cuándo debe ser y cómo debe ser, no me vuelvas a llamar".

A esto hay que sumar un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en la que la intérprete agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores en estos días tan complicados para ella.

"Gracias por su apoyo. Como era de esperarse muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión", escribió.

La fiscal mexicana, Arely Gómez, señaló que se está investigando si la actriz recibió recursos del capo para iniciar la producción del tequila 'Honor del Castillo', de su propiedad, y aseguró que solo tiene "indicios" de un posible lavado de dinero.