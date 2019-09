El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha pedido perdón después de que se hiciese pública una fotografía de 2001 en la que aparece disfrazado de un personaje de 'Aladdin', con la cara pintada de negro. Una revelación que ha suscitado numerosas críticas por racismo y que ha llegado a poco más de un mes de que se celebren elecciones generales en Canadá.

Lo ha hecho apenas dos horas más tarde de que la revista 'Time' sacase a la luz la imagen, obtenida de un anuario del colegio en el que enseñaba por aquel entonces, cuando tenía 29 años.

Miles de usuarios de las redes sociales han denunciado que esta práctica, conocida como 'blackface' o 'brownface', es profundamente racista. Una acusación con la que está de acuerdo el político canadiense que se ha disculpado por desconocer, en aquel momento, la gravedad del asunto.

"Debería haberlo sabido entonces, pero no lo sabía, lo hice y lo siento mucho", ha expresado Trudeau en una rueda de prensa. "Era algo que no pensaba que fuera racista cuando lo hice, pero ahora reconozco que fue algo racista, y estoy profundamente arrepentido", ha añadido.

Tras la disculpa pública, el primer ministro ha llamado a cada uno de los miembros de su partido pertenecientes a minorías étnicas para pedirles perdón a nivel personal. Trudeau es conocido por su labor en materia de tolerancia e igualdad, y gran parte de su equipo está formado por personas no caucásicas.

No obstante, a poco más de un mes de las elecciones, la respuesta de sus rivales políticos no ha tardado en llegar. El líder del partido de izquierdas New Democratic Party, Jagmeet Singh, ha aludido al acoso sufrido por las personas pertenecientes a minorías étnicas y ha pedido al mandatario que "responda por ello".

Por otro lado, el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer, ha declarado que Trudeau es "una persona con una completa falta de juicio e integridad, alguien que no encaja para gobernar el país".

Por su parte, el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses ha agradecido las disculpas del político.

¿Qué es el 'blackface'?

El 'blackface', o 'brownface', consiste en que una persona blanca se pinte el rostro, u otra parte del cuerpo, de color negro para 'parecer una persona negra'. Esta práctica, que es relativamente común dentro de la cultura popular, también de la española, en fiestas de disfraces y Carnaval, tiene un trasfondo profundamente racista.

Si bien se ha dado en diferentes partes del mundo a lo largo de la historia, la versión actual tiene sus orígenes en Estados Unidos en 1828, cuando el actor Thomas Rice creó el personaje de 'Jim Crow'. Tal y como indican desde 'American Heritage', no es coincidencia que esto sucediese justo en las décadas previas a la Guerra Civil Americana, cuando el debate de la esclavitud se debatía en la opinión pública a diario.

Porque eso era 'Jim Crow', un esclavo afroamericano que cumplía cada uno de los estereotipos racistas que los esclavistas les asignaban. Trabajaba en una plantación, tenía una postura poco natural, se movía con torpeza y hablaba mal. Pero, sobre todo, era malo y salvaje. Su figura se hizo muy popular y protagonizó gran parte de las obras teatrales de la época.

Dibujo de Jim Crow de 1828 | laSexta.com

La letra de la canción que cantaba hablaba directamente de cómo había besado a una chica sin su consentimiento y cómo deseaba violar a más. También mencionaba que comía caimanes y agredía a hombres.

Tal fue la relevancia de estos espectáculos que las leyes racistas estadounidenses se conocen como la 'Leyes de Jim Crow'. Además, el Ku Klux Klan ha empleado el 'blackface' para justificar su ideología y perpetuar los estereotipos. Una práctica que ha servido, de igual manera, para ocultar la realidad que vivía la comunidad negra, sobre todo, en las plantaciones.

En España, es fácil recordar al 'negrito del Cola Cao'. "Yo soy aquel negrito del África tropical, que cultivando cantaba la canción del Cola Cao", decía el niño, mientras trabajaba en un campo de cacao. Por supuesto, la forma más común de 'blackface' es el Baltasar representado por una persona blanca con el rostro pintado.