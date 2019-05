Josep Borrell, sobre la embajada de España en Venezuela: "Veo lógico que haya policía del régimen fuera, sería raro que no la hubiera"

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha descartado de plano que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) puedan entrar en la Embajada española en Caracas. "En absoluto", ha dicho cuando se le ha preguntado por esa posibilidad tras participar en un acto de España Global.

Horas antes, Borrell había considerado normal la presencia de patrullas del SEBIN en los alrededores de la Embajada española en Venezuela, teniendo en cuenta que "dentro está acogido a la hospitalidad del embajador un destacado líder de la oposición (Leopoldo López) que además ha escapado de arresto domiciliario".

"Que haya vigilancia policial me parece lo más normal, sería raro que no la hubiera", ha dicho en un desayuno informativo del Fórum Europa, ante de añadir: "mientras esté en la puerta, no pasa nada".

El periodista venezolano Alberto Ravell, responsable del Centro de Comunicaciones de Juan Guaidó, ha denunciado esta madrugada en su cuenta de Twitter la presencia de cuatro patrullas del SEBIN "con funcionarios encapuchados y civiles armados" frente a la Embajada.

El ministro se ha referido de nuevo a la visita que hizo el domingo el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a la residencia del embajador español, donde desde el 30 de abril está alojado Leopoldo López. Y ha insistido en que "forma parte de los contactos que mantiene el embajador con todos los actores políticos con presencia en el país".