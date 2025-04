La inhabilitación de Le Pen deja en Jordan Bardella el futuro de la extrema derecha de Francia

Con menos de 30 años, Jordan Bardella se perfila como el sucesor de Marine Le Pen al frente de la extrema derecha en Francia. No es de extrañar pese a su juventud, si se tiene en cuenta que con sólo 16 años entró en las filas del Frente Nacional para convertirse, con 18 años, en el secretario de la formación en el departamento de Seine-Saint Denis, al noreste de París. Su carrera política empezó pronto y, de salto en salto, ha llegado lejos: en 2021 ya sucedió a Le Pen en la presidencia del partido.

Después de la condena a la hija del fundador del Frente Nacional, que la inhabilita para cualquier cargo público durante cinco años, el que ha sido su pupilo durante los últimos años podría convertirse en la primera cara al frente del partido de extrema derecha sin el apellido Le Pen. Bardella es carismático y sigue la línea extremista de la Agrupación Nacional (Rassemblement National, RN, en francés), pero su éxito radica en haber sabido llamar la atención de la población más joven: en las elecciones europeas, se hizo con más de un 30% de los votos, siendo la formación más votada, por delante de las diferentes coaliciones que se presentaron a los comicios en el Parlamento Europeo.

Bardella (Drancy, 1995) ha vivido para la política. Aunque empezó la carrera de Geografía en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París, a la que llegó desde un colegio privado en el barrio de Saint Denis, nunca llegó a licenciarse. De hecho, antes de entrar en la Sorbona realizó el examen de acceso al instituto de Science-Po, donde estudiaron expresidentes de la república como Emmanuel Macron, François Hollande, François Mitterrand o Jacques Chirac, y muchos primeros ministros de la república gala.

Pero no aprobó el examen de ingreso porque, según recoge 'Le Monde', carecía de los conocimientos necesarios sobre la guerra de Argelia, el tema sobre el que basó su solicitud de acceso al centro y un acontecimiento clave en la fundación de la extrema derecha en Francia. En cualquier caso, la universidad no era lo suyo: con unas notas eminentemente bajas, no llegó a completar el tercer año de carrera y abandonó la facultad con una nota global de 1,8 sobre 20, habiéndose presentado únicamente a una de las diez pruebas obligatorias.

En su autobiografía —Ce que je cherche (Lo que busco)— Bardella plasma la narrativa que ha construido en torno a su infancia, que se desarrolló en una de las zonas más humildes de Íle-de-France. Sin embargo, pese a su discurso claramente racista, es curioso cómo quien fue una de sus profesoras en la educación secundaria recuerda a Bardella junto a su entonces mejor amigo dando clases de francés a inmigrantes, según explicó al diario francés 'Le Monde'. Ya en aquellos años defendía las ideas del Frente Nacional, aunque él mismo asegura que no fue hasta después del instituto cuando comenzó su activismo político.

Y pese a su infancia en Saint Denis (y a aquellos cursos a extranjeros), tiene un discurso claramente racista, con el que señala a la inmigración de todo lo que ocurre en los barrios periféricos de la capital. Con un estilo tirando a trumpista, aunque propio —y muy habitual históricamente en la narrativa de la extrema derecha francesa—, ha fijado en la "cultura francesa" su línea roja y asegura que "nuestra civilización puede morir" si no se lleva a cabo ningún control migratorio. Ya lo dijo en su momento en referencia al hiyab —"No es una prenda vinculada a la cultura francesa"— y que es imprescindible "expulsar" a los inmigrantes "delincuentes, criminales e islamistas".

Eso sí, nacido en Francia, pero Jordan Bardella es hijo de migrantes: su madre, Luisa Bertelli-Motta, nació en Turín (Italia); su padre, de origen italiano y franco-argelino. De hecho, Bardella tiene un bisabuelo argelino, un tema aparentemente tabú dentro de su familia.

Bardella y su relación (no política) con Le Pen

Durante un tiempo, la relación entre Bardella y Le Pen fue mucho más que política. Entre 2020 y 2024, Jordan Bardella fue la pareja de una sobrina de Marine Le Pen, Nolwenn Olivier, una joven más discreta pero con las mismas ideas políticas que el resto de los Le Pen. Según la revista francesa 'Gala', Olivier ayudó a la hija de Jean-Marie Le Pen en su campaña de comunicación, siendo ella quien la habría impulsado a cambiar de vestuario y convencido para que abriera una cuenta de Tiktok.

Es precisamente en Tiktok donde Bardella, siempre serio y arreglado, logró un gran éxito antes de las europeas. Tiene más de dos millones de seguidores en la red social de moda entre los jóvenes y sus vídeos reciben miles (algunas, incluso millones) de visualizaciones. Porque Bardella sabe que además del mensaje, es importante la forma en la que éste se lanza.