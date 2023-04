Hasta finales de 2024 Estados Unidos no volverá a celebrar elecciones, pero lo cierto es que en la país norteamericano los procesos electorales están en boca de todos durante prácticamente toda la legislatura. Tanto es así que Donald Trump anunció su candidatura para las próximas presidenciales dos años antes de su celebración —y ha asegurado que la mantendría incluso siendo condenado— y el actual presidente, Joe Biden, ha hecho lo propio a falta de más de un año y medio para que tengan lugar los comicios. En un vídeo de tres minutos, Biden ha anunciado oficialmente su candidatura a la reelección para noviembre de 2024 con el fin, asegura, de "terminar el trabajo".

No obstante, a los estadounidenses no parece que les haga mucha gracia que el presidente y su predecesor vuelvan a concurrir en los comicios. Según una encuesta publicada recientemente por NBC News, poco antes de que se hiciera pública la decisión de Biden, el 70% de los estadounidenses creían que no debería presentar su candidatura. A la pregunta '¿Cree que Joe Biden debería volver a presentarse a presidente?', el 70% (incluido el 51% considerados demócratas) considera que no, mientras que sólo el 26% opina que el actual mandatario sí debería concurrir de nuevo a las elecciones.

La razón: su edad. Joe Biden llegó a la Casa Blanca con 78 años y, en la fecha en la que están programadas las próximas elecciones, el demócrata tendrá ya 82 años. Algo menos de la mitad de los que consideran que Biden no debería ser candidato de nuevo en 2024 (48%) sostienen que es demasiado mayor para hacerlo, mientras que el 29% consideran que la edad no está detrás de su opinión.

Uno de los encuestados, demócrata del estado de Washington, aseguraba a la cadena que la figura del presidente tiene que "reflejar" el grupo de edad nacional, razón por la cual tanto Biden como Donald Trump no deberían presentarse. "Es el turno de otros", aseguraba. Con respecto a Trump, el 60% de los estadounidenses —incluidos un tercio de los republicanos— considera que el magnate estadounidense no debería presentarse a la reelección.

De los mil encuestados por NBC, el 60% cree que Trump no debería concurrir, frente al 35% que considera que sí debería hacerlo.

El 41% votaría a Biden en las preseidenciales: el 47%, por Trump

Según este mismo sondeo, el 41% de los encuestados votaría por Biden en las próximas presidenciales, frente al 47% que lo harían por el candidato republicano. Por partidos, el 88% de los demócratas apoyarían a Biden, mientras que sólo un 22% de los independientes y un 3% de los republicanos optaría por el actual presidente.

En cuanto a aprobación de la actual legislatura, los datos muestran que la aprobación del presidente ha ido cayendo desde su llegada a la Casa Blanca: en abril de 2023, el 41% de los encuestados aprueba su trabajo, frente al 54% que lo desaprueba; las cifras hace ahora dos años eran casi al revés: un 53% aprobaba el papel de Biden en la Casa Blanca, frente al 39% que lo desaprobaba.

"Los números del presidente no están donde deberían estar en este punto", señala a la NBC Jeff Horwitt, vicepresidente de la compañía que se encarga de las encuestas para los demócratas, apuntando directamente a las actuales luchas del presidente con los independientes. Aun así, Biden sigue siendo más popular que Trump: el 38% de los adultos tiene una visión positiva del presidente, frente al 48% que tienen una visión negativa. En el caso del magnate republicano, la calificación positiva es del 34%, cuatro puntos por debajo, mientras que la negativa es del 53%, cinco puntos por encima. "Sí, Joe Biden aún tiene trabajo por hacer, pero aún tiene una percepción menos negativa que Donald Trump".