Las Fuerzas de Defensa y la Agencia de Seguridad de Israel han anunciado en un comunicado que aviones de combate israelíes han abatido al jefe del comando aéreo de Hamás, Asem Abu Rakaba, quien planificó los ataques del pasado 7 de octubre contra Israel. La nota explica que Abu Rakaba era responsable de los drones, parapentes y de la defensa aérea de Hamás.

Asimismo, planificó el ataque del 7 de octubre pasado contra las comunidades israelíes próximas a Gaza, que dejó 1.400 muertos, unos 5.000 heridos y más de 200 rehenes que fueron llevados a Gaza. "Ordenó a los terroristas que se infiltraran en Israel con parapentes y fue responsable de ataques con dron contra puestos de las Fuerzas de Defensa israelíes", indica el comunicado.

Minutos más tarde, han informado del asesinato de Ratib Abu Tzahiban, comandante del grupo naval de la llamada Brigada de la Ciudad de Gaza. Según han indicado en un comunicado, Abu Tzahiban "planeó y comandó el intento de infiltración naval llevado a cabo el 24 de octubre, que fue frustrado por las fuerzas marítimas israelíes". El Ejército se refería a la operación del martes pasado en la que interceptó una célula de buceadores de Hamás que buscaba infiltrarse en Israel por mar para llegar a la zona del kibutz Zikim, muy cerca de la Franja de Gaza.

Israel amplia su operación terrestre

Después de dos incursiones en menos de 24 horas, el Ejército de Israel ha ampliado su operación terrestre. Daniel Hagari, portavoz militar del Ejército israelí ha declarado que "las etapas de la guerra están avanzando en Gaza". Concretamente, en la ciudad de Beit Lahia, al norte de Jabalia, las Fuerzas de Defensa israelíes han lanzado una ofensiva naval sobre puntos estratégicos. Además, en la zona central de la Franja de Gaza han continuado los bombardeos cerca del campo de refugiados de Al-Bureij, y también cerca del municipio de Johr Al-Dik.

Mientras, Ezzedim Al Qassam, brazo militar de Hamás, asegura haber bombardeado con misiles antitanque en Beit Hanoun, interrumpiendo supuestamente el avance de la operación terrestre. Sin embargo, el portavoz militar del Ejército israelí asegura que sus fuerzas "no han sufrido bajas". En las intervenciones contra Gaza habrían participado un centenar de aviones de la Fuerza Aérea israelí, unidad que asegura haber eliminado a 150 objetivos que forman parte de la red de túneles.

Noche terrorífica en Gaza

La noche en Gaza ha sido terrorífica, donde los civiles han sido testigos de tres impactos en menos de cinco segundos. "Ayer pude hablar con mi abuelo, fue una llamada internacional, pero la por la noche no pude", señala Alaadin, quien reside en España, pero tiene a su familia en Gaza. La información desde dentro de la Franja llegan a cuentagotas, ya que todo está bloqueado. No hay línea telefónica para poder llamar a las ambulancias y los ciudadanos no pueden más.