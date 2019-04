Islandia acaba con la brecha salarial tras cuatro décadas de lucha histórica: ya es ilegal que las mujeres cobren menos

EN LAS EMPRESAS DE MÁS DE 25 TRABAJADORES

Islandia se ha convertido en el primer país donde, no sólo es injusto sino ilegal que las mujeres cobren menos. Desde este 1 de enero, todas las empresas de más de 25 trabajadores están obligadas a demostrar anualmente que las empleadas no ganan menos que los empleados. Quien no lo cumpla, se enfrenta a multas económicas.