Irán avisa de que no va a renunciar a su "programa nuclear pacífico" pese a las amenazas de Trump

Irán no tiene intención alguna de ceder ante las presiones de EEUU. De renunciar a su "programa nuclear pacífico" a pesar de las amenazas que llegan desde el país estadounidense. Así lo ha dicho Masoud Pezeshkian, su presidente, después de las advertencias de que lanzarán un ataque contra las instalaciones atómicas iraníes si no hay acuerdo en sus negociaciones.

"Nunca vamos a abandonar nuestro programa nuclear pacífico. No importa lo que hagan. No cederemos", ha afirmado el líder de Irán en la sexta edición del Foro de Diálogo de Teherán que se celebra en la capital iraní, según informa la agencia IRNA.

Responde así Pezeshkian a las amenazas de Donald Trump, presidente de EEUU, de lanzar ataques contra las instalaciones nucleares del país si no hay acuerdo que garantice que Teherán no obtendrá armas nucleares. Palabras que el dirigente iraní tildó de "infundadas y belicistas", mientras sostiene que las creencias religiosas de su país no permiten el desarrollo de dichas armas.

Antes de eso, Abbas Araqchi, ministro de exteriores de Irán, ha reiterado que Irán, como firmante del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), y "basándose en sus fundamentos religiosos y morales, nunca ha buscado armas nucleares".

En ese sentido, ha afirmado que Teherán está dispuesta a abordar las "preocupaciones internacionales legítimas" sobre la naturaleza pacífica de su programa nuclear a través del "compromiso y la transparencia". Ha dejado claro, sin embargo, que Irán busca un acuerdo que garantice sus derechos nucleares y el levantamiento de sanciones. "Queremos que sea justo y equilibrado, que se firme en el marco del TNP y con pleno respeto a los derechos nucleares de Irán. Que garantice, también, el levantamiento integral de las sanciones", ha enfatizado Araqchi.

Ha rechazado el jefe negociador de Irán en las conversaciones con EEUU las demandas de las autoridades estadounidenses de desmantelar las instalaciones nucleares de Irán. En unas conversaciones que comenzaron el 12 de abril después de la llamada de Trump a Teherán para negociar un acuerdo y amenazar, si no había un pacto sobre su programa nuclear, con un ataque militar.

Hasta ahora, y bajo la intermediación de Omán, las partes han entablado cuatro rondas de conversaciones para acordar seguir con las mismas sin fijar una ni fecha ni lugar. "Algo malo va a pasar", dijo Trump haciendo además referencia a que Irán ya tiene una propuesta firme de Washington. Lo dijo como advertencia en caso de que los iraníes no actúen rápido. Sin embargo, Teherán ha negado tener una propuesta firme de EEUU.

Quieren empezar "un nuevo capítulo" con Europa

Además, Araqchi ha confirmado en el mismo foro que Irán está "lista" para "comenzar un nuevo capítulo en sus relaciones con Europa". Lo ha dicho al no ver "ningún obstáculo para reconstruir la confianza mutua y ampliar las relaciones" si existe "la voluntad necesaria".

Todo llega después de que altos diplomáticos iraníes se reunieran con sus homólogos del Reino Unido, Francia y Alemania para conversar sobre cómo van las negociaciones nucleares entre EEUU e Irán, y se emplazaron a una nueva reunión para "aprovechar al máximo la diplomacia".

El encuentro se produjo en un momento en que las relaciones entre Irán y las potencias europeas se hallan "deterioradas", según Araqchí, quien ha culpado de ello a Europa. Los tres países europeos, conocidos como E3, forman parte del acuerdo nuclear de 2015, que abandonó Estados Unidos en 2018, y tienen la posibilidad de restablecer las sanciones internacionales de Naciones Unidas contra Irán antes del 18 de octubre. Araqchi ha advertido de que, si eso sucediera, las consecuencias serían "irreversibles".