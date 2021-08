Una turba de hombres ha agredido a una tiktoker en Pakistán durante el Día de la Independencia del país mientras la joven estaba celebrando el evento con sus amigos. En concreto, 400 hombres han saltado una vaya y la han atacan: como se puede ver en el vídeo, la tiran al aire, la tocan, la golpean y le quitan la ropa. También le roban el móvil, los pendientes y un anillo de oro.

"Me tiraron del pelo y me decían 'levántate, estás fingiendo'", cuenta la tiktoker, que explica que la acorralaron e, incluso, llegó a pensar en tirarse a un lago cercano. "Era muy profundo y no tuve valor", explica. "Si una mujer no está segura en su ciudad, no está segura en ningún sitio, señala Ayesha Akram, que afirma que no entiende por qué fue atacada. El caso ha indignado tanto al país que el primer ministro ha señalado que ninguna de las personas involucradas será personada.