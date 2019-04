Hillary Clinton pierde la ventaja sobre Donald Trump por culpa de la reapertura del caso de los mails

El fantasma de los mails de Clinton revive justo a tiempo para Halloween. "Pero, ¿cómo tienes emails? ¿Qué haces? ¿Sentarte todo el día a teclear? No me extraña que no se haga nada en este país. Es el mayor escándalo desde el Watergate", enunció Trump en un discurso.

Con el foco de atención puesto en ella, Clinton sigue su campaña como si nada, con estrellas como Jennifer López llamando a votarla. Pero antes, tuvo que lanzar este mensaje tratando de acabar con la incertidumbre. "Los estadounidenses se merecen conocer todos los hechos inmediatamente".

El origen de esos mails está en Anthony Weiner, el excongresista aficionado a mandar por Internet fotos eróticas. La que era su esposa hasta hace poco, es una de las colaboradoras más cercanas de Clinton. El FBI investigaba si Wiener enviaba mensajes a una menor de sólo 15 años, así encontraron mails que podrían ser pertinentes en la investigación, ya cerrada, sobre el uso de Clinton de un correo personal durante su etapa como secretaria de estado.

Desde el partido demócrata acusan al republicano director del FBI de querer distorsionar la campaña y todo con las encuestas en empate técnico en Florida, un estado clave que una vez más, podría tener la llave de la Casa Blanca.