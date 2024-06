El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado este viernes una 'hoja de ruta' propuesta por Israel con tres fases para un alto el fuego en la Franja de Gaza tras mediar con el gobierno de Netanyahu, una propuesta ratificada por Israel y valorada "positivamente" por Hamás.

"Tras una intensa diplomacia llevada a cabo por mi equipo, tras mis muchas conversaciones con líderes de Israel, Qatar y Egipto y otros países de Oriente Próximo, Israel ha ofrecido ahora una nueva propuesta integral. Es una 'hoja de ruta' hacia un alto el fuego duradero y la liberación de todos los rehenes", ha señalado Biden.

Una propuesta que ha confirmado Israel poco después, aunque con matices. "El primer ministro ha autorizado al equipo negociador a presentar una propuesta con ese fin (de liberar a los rehenes), lo que también permitiría a Israel continuar la guerra hasta lograr todos sus objetivos, incluida la destrucción de las capacidades militares y de gobierno de Hamás", ha dicho en un comunicado la oficina del primer ministro, en la red social X.

En este sentido, ha indicado que la propuesta real presentada por Israel incluye una transición de una fase a la siguiente que permite a Israel "defender estos principios". La oficina de Netanyahu no ha detallado si la propuesta anunciada es la misma que ha detallado el presidente estadounidense, Joe Biden, según el diario 'The Times of Israel'.

Hamás valora "positivamente" la propuesta

Durante su comparecencia, Biden ha subrayado que Qatar ha transmitido esta propuesta al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha terminado respondiendo. Hamás se ha mostrado dispuesto a abordar "de forma positiva" cualquier propuesta de alto el fuego "permanente" en la Franja de Gaza.

"Hamás ve con buenos ojos las declaraciones del discurso de hoy del presidente estadounidense Joe Biden y su llamamiento a un alto el fuego permanente, la retirada de las fuerzas de ocupación de la Franja de Gaza, la reconstrucción y el intercambio de presos (por rehenes)", reza un comunicado de la milicia palestina recogido por la cadena 'Al Yazira'.

Hamás ha dicho estar a favor "del regreso de los civiles desplazados a sus hogares en toda Gaza" y de cerrar un acuerdo con Israel a fin de llevar a cabo un intercambio de presos palestinos por rehenes "solo si la ocupación se compromete explícitamente a ello".

¿En qué consiste la propuesta?

Biden, además de anunciar la propuesta, la ha detallado. Según ha explicado el presidente estadounidense, este plan presenta tres fases que ha detallado el americano durante su intervención.

En la primera fase que duraría seis semanas, se contempla un alto al fuego completo, la entrega de rehenes, así como la retirada de las tropas israelíes que actualmente se encuentran en "zonas pobladas de Gaza" para que así pudieran volver los gazatíes. Durante este tiempo se negociaría la segunda etapa, en la que podría llegar el "cese de hostilidades" de forma "permanente".

Algo que conllevaría la entrega total de rehenes israelíes, pero también la retirada completa del ejército de Benjamin Netanyahu de toda la zona que conforma la castigada Franja de Gaza. Sería entonces cuando se llegase a una tercera fase en la que se llevaría a cabo la entera reconstrucción de la zona.