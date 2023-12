El subjefe de Hamás, Saleh Al-Arouri, ha asegurado este sábado que no liberarán más rehenes israelíes "hasta que no termine la guerra en Gaza". "Dejemos que la guerra siga su curso. Esta decisión es definitiva. No haremos concesiones al respecto", ha afirmado Arouri en una entrevista en el canal catarí Al Jazeera.

"No habrá intercambio de prisioneros hasta que cese la agresión y haya un alto el fuego integral y definitivo", ha dicho el número dos del movimiento islamista. "Los rehenes sionistas no serán liberados hasta que todos nuestros prisioneros sean liberados y se establezca un alto el fuego", ha añadido. Hamás ha señalado que han liberado a las mujeres y los niños, por eso, los rehenes que quedan en Gaza "son militares y hombres que han trabajado para el Ejército de ocupación".

Además, este mismo sábado Israel ha asegurado que las negociaciones están en un "punto muerto" y han ordenado la retirada de la delegación de Inteligencia que envió a Qatar para negociar, a través de la mediación de autoridades cataríes, egipcias y estadounidenses, pactos y treguas con el grupo islamista Hamás. "Debido al estancamiento en las negociaciones, y siguiendo instrucciones del primer ministro, Benjamín Netanyahu, el jefe del Mossad, David Barnea, ordenó al equipo negociador en Doha que regrese a Israel", indica un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno, emitido en nombre de la agencia de inteligencia.

"La organización terrorista Hamás no cumplió su parte del acuerdo, que incluía la liberación de todos los niños y mujeres, con base en una lista entregada a Hamás y aprobada" por ese grupo, añadió. Israel y Hamás rompieron la mañana del viernes una tregua negociada por Qatar, Egipto y Estados Unidos, que incluyó la liberación de 105 rehenes secuestrados por el grupo islamista (81 israelíes y 24 extranjeros) a cambio de 240 palestinos prisioneros en cárceles israelíes, todos mujeres y menores.

Esta tregua, que duró del 24 al 30 de noviembre, supuso una pausa en los combates de la guerra que estalló el 7 de octubre y permitió la entrada de ayuda humanitaria a la devastada Franja de Gaza. Según las autoridades israelíes, Hamás aún mantiene cautivos a 132 rehenes con vida, entre ellos dos niños, los hermanos Ariel y Kfir Bibas, de 4 años y 10 meses respectivamente, que fueron secuestrados junto a sus madre Shiri Silverman Bibas -de origen argentino- y su padre Yarden Bibas.

El vocero del Ejército israelí, Daniel Hagari, dijo anoche que Hamás no cumplió su compromiso de liberar a la madre y los dos niños de la familia Biba s. Pero Hamás alega que esas tres personas murieron por bombardeos israelíes y que ofreció entregar sus cuerpos, algo que Israel no aceptó.