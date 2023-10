Merav Mor Raviv es una mujer israelí y tiene a cuatro familiares secuestrados por Hamás: su tío, la mujer de su tío, una prima y el hijo pequeño de esta que tiene nueve años. Los cuatro vivían en el kibutz Nahal Oz, tal como ha explicado en una entrevista a Al Rojo Vivo, donde ha asegurado que no cree que el Movimiento de Resistencia Islámico esté tratando bien a sus familiares. "No creo que les vayan a cuidar porque he visto lo que hicieron", ha sostenido.

Merav ha recordado que el día que se enteró de los secuestros de su familia fue "horrible". "Estábamos planeado hacer un viaje y de pronto empezaron a decir que estaban bombardeando Israel", ha relatado. Sus tíos viven en los kibutz desde hace 60 años y que "cuando hay misiles, les "envían mensajes" y estos responden siempre con que están "bien". Pero en los ataques del pasado 7 de octubre no ocurrió así porque nunca les llegaron a contestar. "Cuando no nos contestaron, comprendimos que algo extraño estaba pasando. Además, empezamos a recibir vídeo por WhatsApp de los terroristas entrando en las ciudades y disparando por todas partes", ha relatado Merav.

Por otro lado, la mujer ha asegurado que "no sabe nada" de sus familiares, tras la liberación de "las dos ciudadanas estadounidenses y las dos señoras mayores de los kibutz". Eso sí, no cree que les estén tratando bien. "No creo que les vayan a cuidar porque he visto lo que hicieron. Puedo enseñarte fotos. No me trago las historias de que están cuidando y tratando bien a la gente", ha apuntado Merav. Aunque cree que "probablemente, tratarán bien a algunas personas porque quieren algo a cambio", pero "no confía en ellos".

"Israel les da electricidad, gas y demás para vivir, pero ¿qué hacen con el dinero?", se ha preguntado Merav. Y ha añadido que ellos "en lugar de construir y dedicarlo a educación, hospitales, lugares para trabajar, desarrollar su economía o lugares turísticos, están utilizando todo el dinero para armas y misiles". Gaza "podría ser Las Vegas", ha sostenido y ha añadido: "Desde hace 15 años Israel no está en Gaza. Tomad Gaza y haced algo bonito con ello".