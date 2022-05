Nació en Moscú pero su casa es Kiev porque allí se trasladó con 13 años. Cree que las guerras a veces son justas y ese es, a su juicio, el caso de Ucrania. Opina que el país donde vive estaría mejor si se integrase en Rusia y lamenta que sus hijos no lo vean como ella. Se llama Natalia y es prorrusa convencida, "como muchos, aunque lo escondan". Natalia accede a hablar con EFE porque quiere dejar constancia de que en Ucrania no todo el mundo piensa lo mismo. Según explica, sus iguales no hablan con periodistas porque se sienten "juzgados".