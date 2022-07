La compañía de gas letona Latvijas Gaze (LG) ha sido objeto de críticas en Letonia tras anunciar que está comprando gas de Rusia de una empresa que no es Gazprom, poco antes de que la compañía estatal rusa diera a conocer la interrupción del suministro al país báltico. Aigars Kalvitis, presidente del consejo directivo de LG, anunció este viernes en un comunicado que la empresa "está comprando gas de otros proveedores, pagando en euros tal y como lo requiere el marco regulatorio en vigor en Letonia".

Agregó que no se están produciendo negocios con Gazprom ya que no es posible realizar pagos en rublos, tal y como requiere Moscú. El comunicado también destaca que LG "no es el único importador de gas natural en la región báltica que está comprando y recibiendo gas natural de Rusia", con lo que apunta según los medios locales a que LG está obteniendo el gas a través de un intermediario. (EFE)