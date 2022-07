Las autoridades de Rusia han dado finalmente este miércoles el visto bueno a una delegación del Gobierno israelí para viajar al país y reunirse con altos cargos rusos con el fin de abordar la posible prohibición de las actividades de la Agencia Judía en Rusia.

La semana pasada, el Ministerio de Justicia ruso presentó una apelación ante un tribunal de Moscú para cerrar la agencia, a la que Moscú acusa de la promoción de la emigración a Israel, así como de recoger de forma ilegal información sobre ciudadanos rusos. Está previsto que la corte celebre este jueves una vista judicial al respecto, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Israel, sin embargo, cree que estos pasos no se deben a problemas legales, sino que son una forma de represalia de Moscú contra Jerusalén por su apoyo a Ucrania en plena invasión rusa del territorio. (Europa Press)