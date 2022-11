Rusia no descarta más reuniones de alto nivel con Estados Unidos sobre la "estabilidad estratégica", una expresión que ambas potencias usan para referirse a reducir el riesgo de guerra nuclear. Según el Ministerio de Exteriores ruso, si los estadounidenses se muestran dispuestos, no rechazarán nuevas reuniones, aunque afirma que no tienen "nada que hablar con ellos sobre Ucrania". Reuters