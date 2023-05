La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha manifestado este martes la oposición del Gobierno estadounidense a que se lleven acabo ataques dentro del territorio ruso, después de que varios drones fueran interceptados en la capital, Moscú. "En lo que se refiere a ataques con drones, como los vistos en Moscú, hemos sido muy claros. Vamos a recabar información y ver exactamente qué ocurre. Pero no apoyamos ataques dentro de Rusia", ha zanjado la portavoz en una rueda de prensa. Jean-Pierre ha subrayado que esta ha sido la postura de la Administración Biden, que se ha repetido "una y otra vez en los últimos meses": "No puedo decirlo más claro", ha agregado. "Nos hemos centrado en proporcionar a Ucrania -como han oído decir al presidente (Joe Biden) o al asesor de Seguridad Nacional- el equipamiento y formación necesaria para recuperar su propio terreno soberano", ha declarado, antes de hacer referencia a que "Rusia comenzó una agresión no provocada contra Ucrania" que han "devastado zonas civiles".