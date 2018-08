El grupo 'Soldados de Franelas' reivindica la autoría del ataque contra Maduro

El grupo, que al parecer estaría integrado por militares críticos con el Gobierno, ha explicado en Twitter que la 'Operación Fénix' consistía en "sobrevolar dos 'drones' cargados con C4 el palco presidencial", pero "francotiradores de la Guardia de Honor derribaron los 'drones' antes de llegar al objetivo". "Demostramos que son vulnerables. No se logró hoy, pero es cuestión de tiempo", han afirmado en la red social, por donde han difundido vídeos e imágenes del momento del ataque.

"Es contrario al honor militar mantener en el Gobierno a quienes no solo se han olvidado de la Constitución, sino que han hecho de la función pública una manera obscena de enriquecerse y envilecerse", han dicho los firmantes, hablando en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

"Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a nuestra Constitución", incluido el presidente, han recordado. Sin embargo, han continuado, "buena parte de estos órganos del Estado han dejado de observar sus normas, tanto en lo concerniente al funcionamiento del poder público como al respeto de los derechos de los venezolanos", y por eso "la FANB (...) ha decidido restablecer su efectiva vigencia".

"Si la finalidad de un Gobierno es la suma de la mayor felicidad posible, no podemos tolerar que la población sufra hambre, que los enfermos no tengan medicamentos, que la moneda no tenga valor, que el sistema educativo ni eduque ni enseñe, solo adoctrinando en el comunismo, que la seguridad personal sea un recuerdo lejano, que se sigan violando los Derechos Humanos, que se utilice la estructura de Estado para operaciones de narcotráfico y terrorismo internacional, que la impunidad reine sobre la Justicia, que se irrespete la voluntad popular, que millones de venezolanos se hayan visto obligados a abandonar el país", han esgrimido.

Para ellos, Venezuela "está secuestrada" y es necesaria "la vuelta a la paz, a la prosperidad y al progreso". "Nuestras acciones tienen como objetivo el respeto a la soberanía popular, encarnada en la Asamblea Nacional, la ruptura de cualquier relación de dependencia y sumisión a un Gobierno extranjero y la convocatoria, en el plazo más corto posible, a unas elecciones verdaderas y libres en las que el pueblo de Venezuela pueda expresar su voluntad y ella sea reconocida y respetada. En fin, el restablecimiento inmediato del orden constitucional", han defendido.

Los Soldados de Franelas han reclamado además la cooperación del pueblo venezolano: "Para culminar con éxito esta lucha emancipadora es necesario que salgamos todos a las calles, apoyando a nuestros militares constitucionales y líderes políticos civiles para la toma y consolidación del poder hasta la conformación de una junta de gobierno de transición".

Se han mostrado convencidos de que sus acciones están amparadas por la Carta Magna, dado que "la FANB tiene por función garantizar la independencia y la soberanía de la nación, la integridad del territorio y el orden público interno". "En el cumplimiento de esa sagrada misión, sus oficiales (...) están dispuestos a ofrendar sus vidas", han aseverado.

"La FANB es bolivariana porque sigue el ejemplo histórico del libertador Simón Bolivar", han reivindicado, no por estar sometida a alguna parcialidad política o persona que se arrogue la condición bolivariana para fines subalternos y contrarios a la Constitución". "Para la FANB, Venezuela es libre (...) y el Gobierno es y será siempre democrático", han subrayado.