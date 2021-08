El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este sábado que los últimos 20 años de presencia española en Afganistán "no han sido en balde". Algo que, a juicio del fotoperiodista Gervasio Sánchez, "no es cierto" y en lo que ve una afirmación "propagandística".

"Desde el primer minuto, la Unión Europea, Estados Unidos y las potencias europeas se mezclaron con señores de la guerra y han sido permisivos con la corrupción generalizada, que es lo que ha puesto en un brete toda la misión internacional", asevera.

En este sentido, Sánchez, que ha informado desde el país asiático en el pasado, apunta que "se veía clarísimamente que trabajar con señores de la guerra que habían destruido Afganistán en los años 90" era "un camino insensato", pese a lo cual "esto se ha permitido".

"Ahora mismo no pueden venir aquí a decir que están haciendo un gran trabajo, que todo ha sido fantástico, que todo ha mejorado", reprocha, señalando que "el listón que dejaron los talibanes cuando dejaron de gobernar el país en el 2001 estaba tan bajo que cualquier iniciativa iba a ser mejorar la vida de los afganos". Pese a ello -apostilla- "esto no ha ocurrido con tanto 'buenismo' como el señor presidente actual o el anterior, Mariano Rajoy, han dicho".

Como ejemplo, Sánchez cita cuando España abandonó la provincia de Badghis en septiembre de 2013 pese a que la OTAN pidió "que se mantuvieran allí por lo menos hasta abril de 2014, en las elecciones presidenciales que eran trascendentales". La salida del Ejército español de Badghis -sostiene- "significó que dos meses después los talibanes ya controlaban la provincia".

"Ahora mismo el caos es absoluto, pero el caos no ha nacido de la noche a la mañana", sostiene Gervasio Sánchez, que añade que "los talibanes no han conseguido controlar el país en una operación relámpago simplemente porque estuviesen mejor preparados que los soldados afganos". "Los soldados afganos no quieren combatir por un Estado corrupto, de manera generalizada, donde los señores de la guerra que destruyeron Afganistán en los 90 se han enriquecido de una manera vergonzosa", concluye.