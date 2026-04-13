Francia saca todo su oro de Estados Unidos, hasta 129 toneladas que tenía en la Reserva Federal de Nueva York

¿Por qué es importante? El país que lidera Macron podría no ser el único de Europa en hacer esto. Ahora, los ojos están puestos en Alemania e Italia, que tienen grandes cantidades de este metal noble en EEUU.

El Banco de Francia ha vendido las 129 toneladas de oro que tenía en la Reserva Federal de Nueva York, equivalentes al 5% de sus reservas, debido a que no cumplían con los estándares deseados. Esta operación, realizada entre julio de 2025 y enero de 2026, ha resultado beneficiosa para el banco, ya que el aumento en el precio del oro le permitió obtener 11.000 millones de euros de ganancia. El periodista Eric de Riedmatten destacó la magnitud de la operación, señalando que se trató de "129.000 lingotes de un kilo". Ahora, se especula que Alemania e Italia podrían seguir una estrategia similar.

Ni un solo lingote de oro tiene ya el Banco de Francia en Estados Unidos. El organismo vende todo el oro que tenía en la Reserva Federal de Nueva York. En concreto, 129 toneladas, lo que supone el 5% de toda la reserva francesa. El periodista francés Eric de Riedmatten ha destacado que se trata de "129.000 lingotes de un kilo", lo que "no es poca cosa".

El Banco de Francia ha confirmado esta operación, realizada entre julio de 2025 y enero de 2026, con una nota de prensa, en la que argumenta que el motivo es que "no cumplía con el estándar". "La solución más sencilla fue vender este oro y luego recomprar oro del más alto estándar en Europa", subraya.

En este sentido, cabe destacar, además, que el Banco Francés sale beneficiado con esta maniobra. Y es que al encarecerse el oro, lo vende más caro que al precio al que lo que lo compró. De ahí que, tras esta operación, haya obtenido 11.000 millones de euros de beneficio.

Sin embargo, Francia no es el único país que podría hacer una operación similar. Ahora, los ojos están puestos en Alemania e Italia, dos países europeos con grandes cantidades de oro en Estados Unidos.

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