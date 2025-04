La UE, fragmentada en la respuesta a los aranceles: Sánchez y Von der Leyen proponen negociar mientras Macron exige contundencia

Tras el terremoto que ha supuesto el anuncio de aranceles de un 20% a todos los productos de la Unión Europea exporta a Estados Unidos, los líderes de los 27 estudian una respuesta a Donald Trump. Por el momento, el consenso parece lejano y tres facciones muy distintas buscan imponerse para marcar el rumbo de la UE.

Sánchez y Von der Leyen piden negociar

La mayoritaria, y por ende la más probable, está encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y apoyada, entre otros, por Pedro Sánchez y Olaf Scholz. Los partidarios de esta corriente, que contaría con el respaldo de socialistas y populares en el Parlamento Europeo, apuestan por abrir de inmediato una negociación con Estados Unidos, pero dejando abierta la posibilidad de responder imponiendo aranceles a los productos estadounidenses.

"Podemos resolverlo con diálogo, pero Europa tiene una política comercial única y los instrumentos y la voluntad de defenderla", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, este viernes en Bruselas. Una postura secundada sin matices por Von der Leyen "Siempre hemos estado abiertos a negociar con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo estamos preparados para responder", ha aclarado la presidenta de la Comisión.

Macron exige responder al "golpe" de Trump

La segunda vía, mucho más dura que la de Von der Leyen y Sánchez, está encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha recibido la imposición de los aranceles como una agresión "brutal e infundada" de Trump hacia la Unión Europea.

De hecho, el mandatario francés no solo aboga por responder a los aranceles con más aranceles, sino que pide parar de inmediato todas las inversiones europeas en Estados Unidos. "Las inversiones futuras o anunciadas esta semana deberían ser suspendidas", ha reclamado Macron.

Meloni y Orban, de la mano de Trump

La extrema derecha europea, como muchos analistas predijeron, ha decidido alinearse con Donald Trump aunque implique dar la espalda a los intereses de sus propios países. Los primeros ministros de Hungría, Viktor Orban, y de Italia, Giorgia Meloni, le quitan hierro a la guerra comercial lanzada por el presidente estadounidense. "No deberíamos alimentar el alarmismo, no es la catástrofe que algunos ahora están contando", ha asegurado Meloni.

Pero la mandataria italiana no solo le quita hierro al anuncio de Trump, sino que directamente le pide a la Unión Europea que no responda: "No estoy convencida de que la mejor opción sea responder a los aranceles con otros aranceles".

Aún más duro ha sido el Gobierno de Hungría. Su ministro de exteriores, Péter Szijjártó, ha llamado "incompetentes" a los líderes europeos y asegura que no son víctimas de un ataque a sus intereses comercial, sino que lo que realmente sufren son los efectos de la "Trumpfobia".

En las próximas semanas, los Estados miembro tendrán que acercar sus posturas para establecer una respuesta común y coordinada para intentar que la economía europea amortigüe el impacto de los aranceles de Donald Trump.