El presidente de Argentina, Javier Milei, sigue subiendo la apuesta en plena crisis diplomática con España. Entre sus constantes ataques contra Pedro Sánchez, el líder ultra ha asegurado que el presidente español le ha enviado "una manada de mujeres" para que le agredan. No da nombres, como siempre, pero ya se puede comprobar cómo habla de las mujeres del Gobierno español que han hecho alguna referencia a él. La acusación es verdaderamente grave, pero no ha dudado en incluir otro insulto más: Sánchez es "cobarde" por dar esa orden.

El desprecio con el que Milei trata a las mujeres es algo que quiso dejar claro antes de llegara a la Casa Rosada. Precisamente, llevaba como promesa electoral cargarse el Ministerio de la Mujer, y así lo hizo. Es el mismo presidente que le prohíbe a una mujer abortar con el argumento de que "no" es su cuerpo. Cada vez hay menos dudas de que a Milei le gusta humillar a las mujeres; si hay público, lo disfruta más. El feminismo lo descompone, como se puede ver en el vídeo que acompaña estas líneas.

"¿Usted niega el patriarcado por ignorancia o por machismo?", le preguntó la diputada argentina Myriam Bregman en un debate previo a las elecciones presidenciales de 2023. Claro que, según el 'león' Milei, ella es una "zurda" mentirosa y la desigualdad laboral, una falacia. "Si va a una empresa, va a ver mitad hombres, mitad mujeres", respondió el ahora presidente argentino. Es posible, pero hoy -estadística en mano- las mujeres argentinas cobran, de media, casi un 26% menos. La brecha salarial existe, y en el país latinoamericano está creciendo.

Pero él insiste en incluir los datos falsos y las barbaridades en su discurso, como ha mostrado en no pocas ocasiones. Por ejemplo, diciendo que "en Venezuela lograron la igualdad: son todos igual de pobres". Más bien, pobres las mujeres de su país que tengan que abortar o quieran hacerlo. Como recordábamos antes, para este fiero ultraliberal, eso es un "asesinato agravado". Ojo al argumento que expone: "¡Es que no es su cuerpo, es ya otra persona. Agradezcan todos a sus madres que no pensaban así, porque sino ustedes no estaría ninguno acá!".

"La versión socialista del feminismo desprestigia a las mujeres y las denigra", ha llegado a decir sin tapujos Milei. Lo cierto es que de denigrar a mujeres -especialmente si son periodistas- ha dado Milei más de una muestra, como cuando se dirigió a una reportera para decirle: "A ver, bonita, que acabas de decir una burrada y estoy tratando de desasnarte". Así, el feminismo progresista es siempre, para este presidente, una de las bestias negras. Según él, sólo entorpece la economía: "Sólo sirve para darle trabajo a burócratas que no aportan nada, como en los ministerios de la mujer".

Estas son las perlas de un hombre que, por admisión confesa, respeta solo a un par de mujeres: la Thatcher y su hermana.

.