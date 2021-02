La resiliencia es ese bello término que define la capacidad del ser humano para adaptarse a las adversidades. También, según indica el Diccionario de la lengua española, significa la "capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido".

Aplicado a nuestra situación actual la perturbación que ha modificado nuestras vidas no ha cesado y la economía sigue golpeada por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus. Pero la Unión Europea ya se ha puesto en marcha para hacer frente a ello con un paquete que pretende impulsar la recuperación de la economía, y la resiliencia será el concepto que abanderará dicha recuperación.

En total, 1,8 billones de euros para los próximos ocho años de los cuales sale un paquete extra de 750 mil millones de euros destinados a la recuperación económica tras la crisis provocada por la COVID-19. Son los fondos Next Generation EU (Próxima Generación UE), de los que oiremos hablar mucho a partir de ahora, pues constituirán el aliento económico necesario para una España con el PIB por los suelos.

Un esfuerzo económico "como nunca antes había hecho antes la Unión Europea", en palabras de Jaume Duch, portavoz del Parlamento Europeo: "Es prácticamente dos veces el Plan Marshall americano de después de la Segunda Guerra Mundial".

¿Qué son los fondos Next GenerationEU?

Son un instrumento provisional, una partida adicional que ha aprobado la UE de 750 mil millones de euros que tienen como objetivo revertir los daños causados por la pandemia. Esta cantidad equivale a dos veces el gasto que destinó España a pensiones, sanidad, educación y desempleo en 2019.

Los Next Generation EU se adhieren al presupuesto plurianual que ha arrancado este año y que llegará hasta 2027, de 1,07 billones de euros. Una suma de 1,8 billones de euros de los que el 30% irán destinados a proyectos contra el cambio climático, y el 20% serán para transición digital.

España e Italia son los países de la UE que más dinero recibirán del fondo de recuperación Next Generation EU

Esta nueva herramienta europea se divide su cuantía en varios fondos: el mayor de ellos (acapara el 90%) será el llamado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y constará tanto de préstamos (360 mil millones) como de ayudas directas que no habrá que devolver (312 mil millones).

El segundo paquete importante de Next Generation EU es la ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-UE), 47.500 millones de euros que dan continuidad a la inyección económica movilizada en 2020 para hacer frente a la crisis del coronavirus. España recibió ya el noviembre pasado 1.110 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, entre otras ayudas otorgadas tras la pandemia.

Además de a la transición ecológica y digital, los fondos de recuperación irán dirigidos a empleo, desarrollo regional y cohesión, u otros conceptos más intangibles como a "cohesión social y valores".

¿Cuánto dinero recibirá España?

En total, España contará con 150 mil millones de euros procedentes de Europa hasta 2027. De ellos, nuestro país recibirá en torno a 81.000 millones de euros en ayudas directas que no tendrá que devolver (España no ha solicitado préstamos por ahora). Es el país de la UE, junto a Italia, que mayor dotación va a recibir del fondo de recuperación Next Generation EU.

Las cifras que conocemos sobre cómo se repartirán los Next Generation EU son aún provisionales y hay algunos programas que aún no han publicado sus cifras. De las cifras de España, lo que se ha fijado hasta el momento se divide según muestra la siguiente gráfica.

El Fondo de Transición Justa está destinado a apoyar a las regiones que más lo necesiten (comarcas mineras, por ejemplo) en la transición hacia una economía climáticamente neutra. En palabras de la Comisión Europea, esto se palpará en inversiones en pequeñas y medianas empresas, investigación e innovación, energías limpias, reciclaje profesional o programas de inclusión activa de los solicitantes de empleo, entre otros ámbitos.

El otro aporte extra para la recuperación económica será para sumar al ya conocido instrumento FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural).

¿Cuándo llegará el dinero?

Todavía habrá que esperar unos meses para que toda esta inyección de dinero se materialice en proyectos concretos. Por el momento, los países de la UE tienen hasta el próximo 30 de abril para presentar sus planes nacionales de recuperación y resiliencia, en los que concretarán sus programas de reformas e inversiones para los próximos seis años.

Según Duch, una parte de ese dinero empezará a llegar para el segundo semestre de 2021. Una vez que los países presenten sus planes, la Comisión Europea podrá ir dando adelantos, aclara el portavoz europeo.

No obstante, Bruselas advierte de que las ayudas tendrán un control, no estricto, pero sí se seguirá el rastro de los fondos para "que este dinero produzca un efecto de inversión, no sea un dinero que se va", apunta Duch.