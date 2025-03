El estilo mafioso de Trump al negociar: un 'matón' que humilla a los débiles y elogia a los fuertes

'The Economist' ha analizado el comportamiento de Donald Trump, describiéndolo como un estilo mafioso. El medio lo califica de matón, comparando su forma de negociar y humillar a los más débiles con la de un capo mafioso. Trump utiliza la extorsión cuando sabe que puede ganar, una táctica que ha sido evidente en su trato con el primer ministro irlandés, al que primero halagó y luego atacó públicamente. Trump ha comparado sus métodos con los de la mafia, afirmando que los aliados deben pagar por la protección de EE.UU. Mientras ataca a los débiles, admira a líderes autoritarios como Xi Jinping, deteriorando así las relaciones internacionales de Estados Unidos.

'The Economist' lo ha analizado y le ha puesto un nombre: el estilo mafioso de Trump. Le llama matón. El medio compara su forma de negociar, su forma de imponer sus ideas y de humillar a aquellos que considera más débiles a cómo lo hace cuando se codea con dirigentes más de su estilo. Trump utiliza la extorsión solo cuando sabe que puede ganar. El magnate se presenta al mundo como un auténtico matón de una manera que Don Corleone sería capaz de reconocer.

La forma de negociar de Trump es la de un auténtico mafioso, una afirmación que secundan cada vez más analistas. Y su última actuación con el primer ministro irlandés corrobora la teoría. Comienza halagando a los irlandeses llamándoles "listos", para después atacarle delante de toda la prensa: "La UE fue creada simplemente para aprovecharse de Estados Unidos. Irlanda incluida".

Él incluso ha llegado a comparar sus métodos con los de la mafia: "Taiwán quiere que le protejamos. Quieren protección. Pero no nos pagan por esa protección. La mafia te obliga a pagar, ¿verdad?". Un contexto en donde Trump defiende que la fuerza hace el derecho y los aliados más débiles pueden ser extorsionados. "Si no pagamos, ¿vas a seguir protegiéndonos? Y dije, claro que no. Y les animaría a que os hicieran lo que coño quieran. Tenéis que pagar", asegura Trump.

Y mientras aplasta y ataca a los débiles, Trump muestra su apoyo y admiración a los 'matones' del mundo. "El presidente Xi es un hombre brillante, es de los mejores". Todo esto cargándose la confianza y las relaciones que tanto tiempo ha costado a Estados Unidos conseguir en menos de dos meses de mandato.