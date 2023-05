El acoso escolar es uno de los mayores problemas en adolescentes de todo el mundo, por ello el gobierno del estado brasileño de Mato Grosso do Sul lo ha fijado como una prioridad en su campaña de salud. "Una asociación inédita con la educación en el combate contra el bullying y el absentismo escolar". Así anunció esta propuesta inédita en un video.

Y tanto que es inédita, porque su propuesta para combatir el acoso escolar es ofrecer operaciones estéticas. "Cirugías plásticas reparadoras" desde bien pequeños: de manera gratuita se podrán intervenir las orejas separadas ya desde los 5 años.

Tras registrar al menos 142 denuncias por este tipo de acoso el pasado año, el gobernador del estado ha decidido financiar a través de la sanidad pública también las operaciones para adolescentes de nariz, estrabismo y reducción de pecho Creen que con esto podrán reducir el absentismo escolar que produce el miedo a enfrentar a los acosadores.

Una medida polémica que no respaldan los expertos en psicología. "Me parece una barbaridad, poner el foco en una cuestión física de que si eso se opera, pues la situación va a cambiar... no es así", ha explicado Eric Valls, psicólogo experto en Salud y Educación. Además, Valls apuesta por actuar contra el bullying de una manera conjunta: "La clave para paliar el acoso escolar es implicar al alumnado, al profesorado y a las familias".

La medida aprobada por este gobierno regional de Brasil pone el foco en la víctima y no en los agresores, además de fomentar este tipo de intervenciones en un país donde al menos dos millones y medio de personas han pasado por quirófano por cuestiones estéticas.