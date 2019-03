Los escoses acuden en bloque a votar por el referéndum

Llegó el momento, Escocia tiene una cita con la Historia. Desde las por la mañana 4, 2 millones de personas están llamadas a votar para decidir si Escocia se independiza o no del Reino Unido. Y de momento están respondiendo, hay una gran afluencia de votantes en los colegios electorales. El resultado podría ser ajustado, las últimas encuestas daban una ligera ventaja al 'no', pero no conoceremos el resultado hasta mañana. La decisión final puede cambiar el mapa de Europa y abrir la puerta a otros soberanismos.

Publicidad