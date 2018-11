Erdogan: "Sabemos que la orden de matar a Khashoggi vino de los niveles más altos del gobierno saudí"

En una columna publicada en el diario The Washington Post, Erdogan insiste en que el reino saudí debe responder aún muchas preguntas sobre lo ocurrido al periodista, quien era un duro crítico del príncipe heredero Mohamed bin Salman.

"Sabemos que los autores se encuentran entre los 18 sospechosos detenidos en Arabia Saudí. También sabemos que esas personas vinieron a cumplir sus órdenes: matar a Khashoggi y partir. Finalmente, sabemos que la orden de matar a Khashoggi vino de los niveles más altos del gobierno saudí", escribió el presidente turco.

No obstante, pese a esa certeza, Erdogan consideró que la identidad del autor del asesinato del periodista es una de esas preguntas sin respuesta. "Como miembros responsables de la comunidad internacional, debemos revelar las identidades de los títeres detrás del asesinato de Khashoggi y descubrir a aquellos en los que los funcionarios saudíes, que aún intentan encubrir el asesinato, han depositado su confianza", insistió el presidente turco.

En su artículo de opinión, Erdogan no menciona al príncipe Mohamed pero sí dice que no cree que su padre, el rey Salmán bin Abdulaziz de Arabia Saudí haya dado la orden de matar a Khashoggi. "Mientras continuamos buscando respuestas, me gustaría enfatizar que Turquía y Arabia Saudí disfrutan de relaciones amistosas. No creo ni por un segundo que el rey Salman, custodio de las sagradas mezquitas, ordenase el golpe a Khashoggi", continúa.

"Por lo tanto, no tengo ninguna razón para creer que su asesinato reflejara la política oficial de Arabia Saudí", precisó. Erdogan reiteró no obstante que quedan muchas dudas por resolver sobre el asesinato, incluso dónde está el cuerpo y quién es el supuesto "colaborador local" a quien, según los saudíes, se le entregaron los restos de Khashoggi.