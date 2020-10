Con música épica y un montaje más propio de Hollywood. Así es el llamativo vídeo que ha compartido el presidente Donald Trump de su llegada en helicóptero a la Casa Blanca, después de tres días ingresado en un hospital militar tras infectarse por coronavirus.

El mandatario ha compartido el breve clip, de menos de un minuto de duración, a través de su cuenta de Twitter, el canal que ha seguido utilizando para hacer campaña durante su ingreso hospitalario. Este muestra el aterrizaje a cámara lenta del helicóptero en el que viajaba Trump en los jardines de la residencia presidencial, con una banda sonora heroica de fondo.

A continuación, el presidente -con mascarilla- baja del avión y saluda a la prensa apostada frente a la Casa Blanca, pero el momento climático llega cuando saluda desde el balcón de la Habitación Azul, ya sin mascarilla y en actitud solemne. El vídeo concluye con un plano tomado desde la espalda del líder republicano, que despide al helicóptero con un saludo militar.

Una puesta en escena de todo menos casual a tan solo un mes para las elecciones presidenciales, con la que Trump busca disipar la preocupación sobre su estado de salud y presentar una imagen de fortaleza de cara a su electorado.

Trump: "No dejéis que el virus os domine"

Pero no es el único vídeo que ha publicado el magnate en las redes sociales tras recibir el alta del hospital. También ha compartido otro en el que da las gracias al equipo médico del Hospital Walter Reed y, sobre todo, insta a la ciudadanía a no temer al virus.

"He aprendido tanto del coronavirus. Una cosa es segura: no dejéis que os domine, no le tengáis miedo. Vamos a vencerlo. Tenemos el mejor equipo médico, las mejores medicinas, todo desarrollado recientemente, y tienes que vencerlo", afirma, desde el balcón de la Casa Blanca.

"No me sentía demasiado bien y podría haberme ido [del hospital] hace dos días", asegura Trump, que insiste en mostrar que su estado de salud es bueno y se encuentra bien. "Hace dos días me sentía genial, mejor que en mucho tiempo, mejor que hace 20 años", añade.

"No dejéis que os domine, no dejéis que se apodere de vuestras vidas. No dejéis que ocurra. Somos el mejor país del mundo", dice a los estadounidenses, para a continuación presentar su salida del hospital como un sacrificio por su país.

"Como vuestro líder, tenía que hacerlo. Sé que hay peligro en ello pero tenía que hacerlo. He estado en la primera línea, he liderado. Ningún líder dejaría de hacer lo que he hecho. Sé que hay un riesgo, un peligro, pero está bien", afirma.

"Ahora estoy mejor y a lo mejor soy inmune, no lo sé", especula Trump, para concluir insistiendo en su mensaje: "No dejéis que domine vuestras vidas. Salid ahí, tened cuidado, tenemos las mejores medicinas en el mundo, han ocurrido muy rápido, están siendo aprobadas, las vacunas llegarán inmediatamente".

En esta misma línea se pronunciaba en otro tuit antes de abandonar el centro hospitalario, instando a los ciudadanos a no dejar que el coronavirus "domine su vida". Un mensaje que ha sido muy criticada y tachada de irresponsable en un país donde la pandemia se ha cobrado 210.195 vidas y casi siete millones y medio de personas se han infectado, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.

Con los comicios a la vuelta de la esquina, Trump no ha dejado pedir el voto durante su convalecencia. De hecho, nada más despertar el lunes publicó una desaforada sucesión de tuits con lemas de su campaña, en los que instaba a votarle en mayúsculas.

Ahora, el candidato republicano busca proyectar una imagen de fortaleza y capitalizar electoralmente el haber superado la COVID-19. La Tienda de Regalos de la Casa Blanca ya ofrece una moneda conmemorativa de la ocasión, "El presidente Donald J. Trump vence al COVID', mientras el candidato no desaprovecha ninguna oportunidad para hacer campaña.