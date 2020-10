El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que saldrá del hospital en breve. Así lo ha afirmado en su cuenta de Twitter, donde ha expresado que saldrá a las 18:30 horas (00:30 horas en España) del centro médico en el que se recuperaba de su infección por coronavirus.

Trump ha asegurado en la red social que "no hay que tener miedo al COVID-19" e incluso ha afirmado sentirse "mejor que hace 20 años". "Saldré del Centro Médico Walter Reed hoy a las 6:30 p.m. ¡Me siento realmente bien! No le tengas miedo a Covid. No dejes que domine tu vida. Hemos desarrollado, bajo la Administración Trump, algunos medicamentos y conocimientos realmente excelentes. ¡Me siento mejor que hace 20 años!".

El mandatario fue hospitalizado el viernes tras dar positivo por coronavirus a última hora del pasado jueves, pero desde entonces se han sucedido las contradicciones y las dudas sobre el estado real de Trump, al que se le han suministrado anabolizantes, un tipo de medicamento utilizado en los casos más graves de COVID-19.

El equipo médico encargado de Trump ya informó el domingo de que el presidente podría ser dado de alta este mismo lunes. El doctor Brian Garibaldi explicó que se le suministró una segunda dosis del antiviral remdesivir este sábado y que tras ello el presidente se sentía "bien".

"Ha estado de pie y paseando. Nuestro plan para hoy es que coma y beba y esté fuera de la cama", explicó Garibaldi en rueda de prensa. "Si sigue hoy con buen aspecto y sintiéndose bien esperamos que pueda recibir el alta mañana mismo y trasladarse a la Casa Blanca para seguir con su tratamiento".

Pese a estas declaraciones de Trump, que tuvo que recibir oxígeno el viernes, una fuente de la Casa Blanca indicó este sábado a la prensa que sus signos vitales en las últimas 24 horas habían sido "muy preocupantes", que las próximas 48 horas "serán críticas para su estado" y que aún no está "en el camino de una recuperación plena".