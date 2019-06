Se enfrenta a 20 años de cárcel por dar agua, comida y cama a dos migrantes en Estados Unidos

Scott Warren, de la asociación 'No more deaths', ('No más muertes' en su traducción al español), está siendo juzgado en Arizona, Estados Unidos, por haber proporcionado agua, alimentos y una cama a varios migrantes en la frontera sur que une México con Estados Unidos.

El hombre, que es profesor de geografía, vive en Ajo, una localidad rodeada de desierto. En 2018 fue arrestado por proporcionar ayuda a migrantes en esa zona, que resulta ser un punto de encuentro para personal voluntario al que acuden muchos migrantes en busca de comida, asistencia médica y un lugar en el que poder descansar, según recoge 'Amnistía Internacional'.

Ahora ha comenzado el juicio. La Fiscalía Federal le acusa de "encubrimiento y conspiración para el tráfico de personas", cargos que podrían suponer penas de hasta 20 años de cárcel.

Los abogados del joven mantienen que actúo motivado por sus convicciones religiosas, y la ONG con la que colabora denuncia que las autoridades tienen puesto el foco de vigilancia sobre las personas que ayudan a los migrantes dándoles agua y comida en el desierto de Arizona, y que, según defienden, sufren "represalias por órdenes de gobierno".

La zona es también conocida como "el corredor de Ajo", donde cada año mueren decenas de personas a causa de las altas temperaturas y la deshidratación que sufren en su travesía.