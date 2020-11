A menos de dos semanas de que tengan lugar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, sus candidatos se enfrentarán por segunda y última vez esta noche. Así lo confirmó —tras tres semanas de dudas— la Comisión de Debates Presidenciales (órgano no partidista que organiza estos cara a cara), según ha informado EFE.

Joe Biden y Donald Trump llegan a esta pugna decisiva con unas encuestas que se decantan claramente por el candidato demócrata. Los datos recogidos por el medio estadounidense FiveThirtyEight, que lleva años analizando procesos electorales, muestran cómo con el paso de los meses la diferencia del porcentaje de voto entre uno y otro candidato se ha ido ampliando. Concretamente, entre marzo y octubre la ventaja de Joe Biden ha pasado de cuatro puntos a diez, como muestra el gráfico a continuación:

Entre las variables que han afectado a esta diferencia, destaca el positivo de Donald Trump por coronavirus del pasado 2 de octubre. No obstante, el actual mandatario ha logrado reducir levemente el margen en los últimos días (de un 41,7% en el porcentaje de voto el 19 de octubre a un 42,2% el 20), aunque sigue estando a casi diez puntos de su rival.

Por otro lado, si atendemos al reparto del voto por estados, vemos que el porcentaje está relativamente repartido por la geografía de todo el país. Aun así, Joe Biden sigue siendo el favorito, ya que ganaría en 27 estados, mientras que Trump lo haría en 21.

No obstante, hay que tener en cuenta que el actual presidente parte con ventaja en algunas de las regiones más importantes, como Ohio o Nevada (en el segundo hasta por 20 puntos de diferencia). En el siguiente mapa puedes ver qué candidato es favorito por estados a 20 de octubre de 2020, según las encuestas recogidas por el diario The New York Times.

Asimismo, otro punto importante es la variabilidad existente entre los propios sondeos. A mediados de octubre, mientras que SurveyMonkey predecía un empate en Florida, por ejemplo, Clearview Research le daba la victoria a Joe Biden con una diferencia de seis puntos. A ello se le suma que en al menos diez estados la victoria de los candidatos sería por menos de diez puntos de diferencia.

Las matemáticas van con Biden, y así ha sido durante meses, pero el fantasma de las elecciones pasadas, en las que la demócrata Hillary Clinton también partió con ventaja en los sondeos, sigue muy presente en aquellos que están analizando estas elecciones. Aún falta el último debate, y podría ser decisivo.

Biden y Trump, cara a cara una vez más

El último encuentro del presidente de EEUU, Donald Trump, con su rival demócrata, Joe Biden, tendrá lugar en la Universidad de Belmont, en Nashville (capital del estado de Tennessee) durante 01.00 y 02.30 horas GMT del viernes, es decir, entre las 03:00 y 04:30 (hora peninsular).

El debate durará 90 minutos y se dividirá en 6 partes de 15 minutos, cuyos primeros cuatro minutos se dividirán Trump y Biden para una primera declaración ininterrumpida de dos minutos cada uno, según ha concretado la agencia citada anteriormente. Durante estos cuatro minutos, la Comisión de Debates ha implantado una nueva medida con el fin de evitar las seguidas interrupciones, como las que hubieron en el último encuentro (primero y único de esta campaña): micrófonos silenciados.

La Comisión anunció esta medida el lunes pasado en un comunicado, donde explicó que para garantizar el cumplimiento de dicha norma sólo estará encendido el micrófono del "candidato que tenga la palabra". Esta nueva norma silenciosa no será aplicada durante la totalidad del debate, pues durante los minutos restantes de cada uno de los segmentos ambos micrófonos permanecerán abiertos. Ante ello, la Comisión señaló que su "esperanza" es que los candidatos "sean respetuosos con el tiempo del otro" pese a que tengan oportunidad de interpelarse o interrumpirse.

¿Quién moderará el último debate?

Si los candidatos no respetan sus turnos de palabra, la encargada de mediar con las interrupciones y moderadora del debate será Kristen Welker, corresponsal de la cadena de televisión NBC en la Casa Blanca y copresentadora de "Weekend Today" (un programa estadounidense de noticias y charlas matutinas).

Respecto a la elección de la moderadora, el presidente de Estados Unidos ya ha opinado: "Hay personas que pueden ser neutrales. Kristen Welker no puede ser neutral en absoluto". Estas fueron las palabras que pronunció el líder republicano durante una entrevista este martes en 'Fox & Friends'.

Durante el encuentro, Trump calificó a la moderadora de "partidista". "Su padre y su madre son grandes partidarios de Joe Biden durante mucho tiempo", según declaraciones recogidas por Fox News Channel .En palabras de Trump, lo correcto sería que hubiera un profesional neutral que moderará el debate.