La elección de León XIV se produce en el momento de mayor crisis del catolicismo en España

Millones de personas en España han estado durante días pendientes de la fumata blanca, de cada gesto o de cada palabra. Millones de personas también presenciaron la elección de León XIV, pero el interés generado contrasta con un pronunciado descenso de católicos en España.

En 2015, un 68,8% de la población era católica. Ahora, casi 15 puntos porcentuales menos (52,8%) y solo un 17% es católico practicante. Una crisis de feligreses que representa Javier Roma, un apóstata que renunció a la Iglesia Católica: "Goza en España la Iglesia de una serie de privilegios con los que yo no simpatizaba de ninguna manera".

Por eso, decidió marcar distancias con la Iglesia. "Como nunca había sido católico practicante realmente, era más bien indiferente, pero esa indiferencia se tornó en una necesidad de marcar una oposición", añade. Y la forma de hacerlo era apostatando, saliendo de la Institución, pero cuando lo decidió, no había mucha información sobre cómo hacerlo.

La encontró en la página web que creó Juan Vera, de apostatar.org, hace unos años cuando también decidió apostatar. "Yo quise hacer el proceso y me costó encontrar información", explica. En ella, muestra los pasos a seguir y los documentos que se necesitan. Un proceso sencillo que basta con rellenar un formulario pidiendo la renuncia y presentarla en una diócesis junto a la partida de bautismo y una fotocopia del DNI.

"Hay diócesis donde te facilitan las fechas o las horas en las que puedes ir, otras te ponen más pegas...", relata Javier Roma. De hecho, apostatar es un derecho recogido por ley desde 1980. Pero aun así, la Iglesia, a veces, intenta frenar el proceso: "El hombre no podía entender cómo yo me iba de la Iglesia, que para él era todo, para mí no era nada".

Aunque no hay cifras oficiales, porque la Iglesia no las facilita, en la web de Juan Vera las visitas no dejan de aumentar: "La web tiene más de 1 millón de visitas y los documentos se los han descargado casi 100.000 personas, que no son pocas tampoco".

Católicos que quieren "darse de baja" de una institución con la que no comparten nada.