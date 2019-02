El vídeo de Maduro amenazando en 'inglés' a Trump que se ha vuelto viral: "Hands off Venezuela de inmediati"

Nicolás Maduro quiso mandar un mensaje claro a Donald Trump tras las sanciones presentadas por John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y la polémica nota en la que se podía leer que los americanos mandarían a Venezuela 5.000 soldados.

Su intervención comenzó en español, diciéndole Maduro a Trump que "así no", que un "golpe en Venezuela no", que el "intervencionismo en Venezuela no". Pero en un momento dado el líder chavista cambia de idioma y comienza a lanzarle mensajes en un inglés un poco especial.

Maduro acusa a Trump de estar detrás de un golpe de Estado en Venezuela tras mostrar su apoyo público a Juan Guaidó.