La carta abierta de la OEA dirigida a Leopoldo López: "La sentencia reafirma el fin de la democracia en Venezuela"

La Organización de Estados Americanos tacha de tirano el régimen de Nicolás Maduro en una carta abierta dirigida al opositor venezolano Leopoldo López.

"La sentencia que reafirma tu injusta condena marca un hito: el lamentable final de la democracia en Venezuela. No rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político. El gobierno tiene presos políticos y los tortura. No quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno, a estas alturas con características de régimen, que se ha deslegitimado a sí mismo".

Según ha constatado su esposa, Lilian Tintori, "Leopoldo fue amenazado de muerte por el sargento Corredor".

Recientemente la justicia ratificó la pena a 14 años de prisión para López y la OEA considera esta sentencia una fórmula de represión.

Por su parte, Maduro aún no ha contestado a las acusaciones. Su agenda ha estado ocupada en recibir a los 87 deportistas olímpicos de Río.

Por el momento ha ordenado degradar a 13.000 funcionarios que votaron a favor del revocatorio. "No puede haber personas contrarias a la revolución", afirma Jorge Rodríguez, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahora los ministros tienen 48 horas para reubicar a los cargos públicos acusados de deslealtad.