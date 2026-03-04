EEUU ha bombardeado más de 20 barcos de Irán desde el comienzo de los ataques

Los detalles Este miércoles el Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) publicaba en sus redes sociales que desde el comienzo de la llamada 'Operación Furia Épica', EEUU ha bombardeado más de 20 barcos de Irán, incluyendo un Shahid Soleimani.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han bombardeado más de 20 barcos iraníes desde el inicio de la 'Operación Furia Épica', incluyendo el principal buque de combate Shahid Soleimani. Según el Mando Central de EEUU (CENTCOM), al menos 83 personas murieron tras el hundimiento de una fragata iraní por un submarino estadounidense en el océano Índico. Esta operación, que ha duplicado el poder aéreo de la campaña en Irak de 2003, ha resultado en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y otros cientos de personas. Donald Trump ha prometido continuar la ofensiva contra Irán para destruir su programa de misiles y capacidades nucleares. En cuatro días, EEUU ha alcanzado casi 2.000 objetivos, según el almirante Brad Cooper.

Los barcos de la clase Shahid Soleimani se consideran el principal buque de combate de superficie de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Entre las agresiones, al menos 83 personas murieron este miércoles en el hundimiento de una fragata iraní tras el ataque de un submarino de EEUU en el océano Índico, frente a la costa sur de Sri Lanka, tal como informó a EFE el viceministro de Exteriores de este país, el general Aruna Jayasekara.

Este fue "el primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo" de EEUU "desde la Segunda Guerra Mundial", aseguró el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth.

El secretario afirmó en una conferencia que la operación Furia Épica iniciada el sábado, en la que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, ha desplegado "el doble de poder aéreo" de la campaña en Irak en 2003 y tiene una intensidad siete veces mayor que los bombardeos a instalaciones nucleares del país persa en junio pasado.

La operación lanzada por EEUU junto a Israel ya ha resultado en la muerte de Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas. A su vez, seis soldados estadounidenses han fallecido hasta el momento como consecuencia de la respuesta iraní, según cifras oficiales.

Igualmente, Donald Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará varias semanas más hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares, y ha advertido de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

Además, este mismo miércoles, EEUU ha asegurado haber alcanzado casi 2.000 objetivos en cuatro días de ofensiva contra Irán. "Con menos de 100 horas de esta operación, ya hemos alcanzado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones", ha destacado el comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en unas declaraciones difundidas por el cuerpo militar.

