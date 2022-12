El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles en un discurso histórico ante el Congreso de Estados Unidos que "Ucrania nunca se rendirá" a pesar de las acciones de las tropas rusas en su territorio. Zelenski, que ha pronunciado un discurso en inglés de alrededor de media hora ante los congresistas estadounidenses, ha remarcado que su Ejército logrará una "victoria absoluta", señalando que la ayuda económica y militar de Washington es "una inversión en seguridad global". "Contra todo pronóstico y escenarios pesimistas, Ucrania no cayó. Ucrania está vivita y coleando", ha afirmado el dirigente ucraniano al inicio de su discurso, indicando que "los ucranianos no tienen miedo, ni el mundo debería tenerlo".

Así, ha señalado que Ucrania muestra "valentía que inspira al mundo entero", mientras que Estados Unidos "ha unido a la comunidad internacional para proteger la libertad y el Derecho Internacional". Además, ha incidido en que "Europa es ahora más fuerte e independiente que nunca". "La tiranía rusa ha perdido control sobre nosotros y nunca influenciará en nuestras mentes de nuevo", ha asegurado Zelenski, palabras que han causado una ovación de los presentes en la Cámara. Mientras, ha aseverado que "los rusos tendrán la oportunidad de ser libres únicamente cuando ganen al Kremlin en su mente". También ha afirmado que "hay que tomar las medidas que sean necesarias" para asegurar que los países que forman parte "del sur global" también se posicionen en este sentido.

"Hay que ganar a Rusia en el campo de batalla. Pero esta batalla no solo se limita al territorio, en alguna parte de Europa. Nuestra batalla no solo es por la vida, la libertad o la seguridad de los ucranianos o cualquier otro país al que Rusia intente conquistar. Este problema definirá en qué mundo vivirán nuestros hijos y nietos", ha denunciado. "Esta batalla no se puede congelar o posponer. No se puede ignorar con la esperanza de que el océano u otra cosa brinde protección", ha criticado. "Desde Estados Unidos hasta China, desde Europa hasta América Latina y desde todos los países hasta Australia, el mundo está demasiado interconectado e interdependiente como para permitir que alguien se quede al margen y al mismo tiempo se sienta seguro cuando continúa una batalla así", ha declarado.

En este sentido, Zelenski ha destacado que Kiev y Washington "son aliados en esta batalla", ya que el próximo año "será un punto de inflexión" para garantizar "el futuro de la libertad común", gracias al coraje ucraniano y la determinación estadounidense. El mandatario ha reconocido que los rusos tienen una ventaja significativa en artillería, municiones, misiles y aviones. "Pero nuestras fuerzas de defensa se mantienen firmes", ha zanjado. Zelenski ha contado su experiencia al visitar este martes el frente, en Bajmut, en el este del país. "Las tropas rusas han estado atacando Bajmut sin parar desde mayo, día y noche, pero Bajmut permanece en pie".

Con esto, ha lamentado los combates en el territorio, donde el año pasado vivían 70.000 personas y "ahora solamente queda unos pocos civiles": "Cada centímetro de tierra está empapado de sangre". "La estrategia rusa es primitiva, destruyen todo lo que ven", ha criticado, precisando que las autoridades rusas envían criminales al frente. "Los centenares y centenares de mortíferos drones iraníes enviados a Rusia se han convertido en una amenaza para nuestras infraestructuras críticas. Así es como un terrorista ha encontrado al otro. Es sólo cuestión de tiempo que ataquen a sus otros aliados si no les detenemos ahora", ha advertido.

Por ello, el mandatario ha insistido ante los legisladores estadounidenses en "la necesidad de más armas para ganar la guerra", ya que considera que la artillería que tienen las Fuerzas Armadas ucranianas "no es suficiente". "Vuestro dinero no es caridad. Es una inversión para la seguridad global y la democracia que utilizaremos de la forma más responsable", ha dicho, antes de recordar que Ucrania "no ha pedido que los soldados estadounidenses participen en la guerra". "Los soldados ucranianos son completamente capaces de operar con los tanques y aviones de Estados Unidos", ha apuntado. Además, ha reiterado su agradecimiento a Washington por los numerosos paquetes de ayuda financiera y militar, así como "todos aquellos que estéis pensando en proporcionarnos".

"Rusia puede terminar su agresión, si de verdad quisiera. Pero vosotros podéis acelerar nuestra victoria", ha destacado. "Demostrar a cualquier agresor potencial que nadie tendrá éxito a la hora de romper las fronteras nacionales, cometiendo atrocidades o imponiéndose a la gente contra su libertad", ha aseverado. Tras esto, ha confirmado que ha discutido con el presidente estadounidense, Joe Biden, el plan de paz de diez puntos para implementar la seguridad conjunta. "Necesitamos paz y Ucrania ya ha ofrecido propuestas", ha indicado.

El mandatario ucraniano ha entregado al Congreso una bandera firmada por soldados ucranianos como regalo para agradecer las armas enviadas a Kiev, objeto que le había sido entregado por las tropas en el Donbás el mismo día que partió a Estados Unidos. A cambio, Pelosi le ha dado a Zelenski una bandera estadounidense doblada que había ondeado sobre el edificio del Capitolio este mismo miércoles.

Después de que el Congreso estadounidense recibiese al mandatario ucraniano en el Capitolio con una gran ovación, Zelenski ha agradecido los aplausos, señalando que la aclamación por su presencia en la Cámara "es demasiado" para él y para su "gran gente", todo ello en el que ha sido el primer viaje al extranjero del mandatario desde que empezó la invasión rusa de su país el 24 de febrero. Así, se ha dirigido a los congresistas y "a todos los que valoran la libertad y la justicia", mientras que ha agradecido a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por visitar "heroicamente" Ucrania, y a la vicepresidenta de la Administración Biden, Kamala Harris, por la ayuda proporcionada.