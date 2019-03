El dilema de Beatriz, abortar e ir a la cárcel o morir

Beatriz, está hospitalizada y en riesgo de muerte si no interrumpe su embarazo de 20 semanas. Pero en El Salvador el aborto está prohibido. Si lo hace podría enfrentarse a una pena de hasta 50 años de cárcel.

Viviana Waisman, Directora de la ONG 'Women's Link Worldwide', explica que "en El Salvador, donde hay una restricción tan alta, las mujeres tienen que decidir entre ser criminales o morir".

Y eso, que no solo está en peligro su vida, sino que los médicos también han confirmado que su embarazo no es viable. Al feto le falta parte del cerebro y que viva tras el parto es casi imposible. Por eso ha solicitado a la Corte Constitucional que hagan una excepción, pero el Gobierno aún no se ha pronunciado. Mientras, su caso sigue conmocionando el país.

Activistas y organizaciones por los derechos de la mujer se han echado a la calle para apoyarla y pedir la despenalización del aborto. Pero también se han levantado las voces críticas

Para Regina Cardenal, miembro de la fundación 'Sí a la vida', "se ha hecho una gran polémica utilizando a Beatriz para promover lo que es la legalización del aborto".

Pero el caso de Beatriz no es único. En diciembre, Savita, una joven india de 31 años, murió en Dublín, embarazada de 17 semanas. Ahora, el gobierno acaba de cambiar la ley para permitir el aborto cuando haya un riesgo para la vida de la madre. Pequeñas excepciones a leyes muy restrictivas que no tienen en cuenta el derecho a la vida de la propia madre.