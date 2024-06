La derecha francesa no está dispuesta a pactar con Le Pen. El partido de Los Republicanos ha anunciado que Eric Ciotti será destituido de su puesto como líder tras tender la mano a Agrupación Nacional, partido liderado por Marine Le Pen y de ultraderecha, de cara a las próximas elecciones legislativas. La votación ha sido adoptada por "unanimidad" de los miembros de la ejecutiva del LR, la corriente política heredera de los expresidentes Charles de Gaulle, Jacques Chirac y Nicolas Sakozy.

Eric Ciotti llevaba en el punto de mira desde este lunes cuando anunció de manera unilateral su intención de pactar con Marine Le Pen en los futuros comicios que fueron comunicados el pasado domingo por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tras darse a conocer los resultados de las elecciones europeas en el país. Un gesto que 'de facto' implicaría romper el cordón sanitario que siempre ha marcado las relaciones con la ultraderecha.

La formación conservadora atraviesa un momento de tensión que ha desembocado en que los altos miembros del partido convocaran una reunión de carácter extraordinario en la cual ha salido, según informan medios franceses, una nueva dirección liderada por la que hasta ahora es la secretaria general, Annie Genevard, y el cabeza de lista a las europeas, François-Xavier Bellamy, como líderes interinos.

Como era de esperar, Ciotti no ha tardado en reaccionar a través de su cuenta de X, en la que ha defendido que "la reunión organizada esta tarde se llevó a cabo en flagrante violación de nuestros estatutos". No solo eso, sino que ha asegurado que cualquier tipo de decisión que se haya tomado dentro de esos márgenes no tiene ninguna consecuencia jurídica y puede "tener consecuencias penales".

Para terminar, ha alegado que sigue siendo el presidente de Los Republicanos y que la decisión de sus compañeros no tiene efectos en su actual puesto: "¡Soy y sigo siendo el presidente de nuestro partido político, elegido por los miembros!".

Annie Genevard carga contra Ciotti

Por otro lado, Annie Genevard, la posible sustituta como líder de LR, ha criticado duramente a Ciotti por contactar y negociar a espaldas de la formación con Marine Le Pen. Además, ha aclarado que "Eric Ciotti rompe totalmente con los estatutos y con la línea defendida por LR", según declaraciones recogidas por 'BFMTV'.

"Nuestra convicción es que Francia necesita una voz fuerte e independiente, distinta de la impotencia del 'al mismo tiempo' y del salto hacia lo desconocido de la RN", ha expresado. Por último, ha rechazado tajantemente cualquier tipo de relación con la ultraderecha tildándola de "alianzas antinaturales".