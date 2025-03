Depardieu dice que es un "grosero" hablando, pero niega que manoseara a algunas actrices: "Eso no me gusta"

El actor francés Gérard Depardieu ha afirmado este miércoles, en el juicio en el que está acusado por dos mujeres de agresión sexual en un rodaje en 2021, que es "grosero" cuando habla, pero ha negado las alegaciones de la segunda de ellas de haberla manoseado, porque es algo que no le gusta.

"No quiero que vengan mujeres jóvenes al camerino porque soy grosero", ha explicado Depardieu al ser interrogado sobre las tres agresiones que afirma que sufrió Sarah (es el nombre que ella da para preservar su identidad) una asistente de dirección durante el rodaje de 'Les volets verts'.

Ha rechazado la posibilidad de que, como sostiene Sarah, le manoseara dos veces el trasero y una vez el pecho: "No tengo ningún interés, eso no me gusta". Además, ha insistido en que no lo habría hecho "ni siquiera de forma furtiva".

"Incluso si hubiera estado solo con ella, nunca me lo hubiera permitido", ha insistido el actor de 76 años, al que se le autoriza con carácter excepcional por su estado de salud a declarar sentado en este proceso, iniciado en el Tribunal Correccional de París el lunes.

Una versión que no concuerda en absoluto con la de Sarah, que ha contado cómo el 1 de septiembre de 2021 por la noche, cuando le acompañaba desde el camerino hasta el plató por una pequeña calle "me puso la mano en el trasero y no entendí". "Estaba petrificada, chocada, no supe qué decir", ha indicado esta treintañera, que a continuación ha señalado que los tocamientos se repitieron otras dos veces los días siguientes, de nuevo en el trasero y en los pechos, y que esas otras dos veces le dijo claramente que no.

Al principio ha precisado que minimizó esas agresiones -"no quería que se supiera, tenía vergüenza"-, aunque luego se lo acabó contando a su jefa en el rodaje, que a su vez lo dijo a la dirección y eso dio lugar a que Depardieu se excusara.

Pero Sarah ha dicho que a partir de entonces el actor le trató de "chivata", le gritaba y no quería que le fuera a buscar al camerino. Igualmente se ha quejado de su comportamiento, de que "habla de sexo todo el tiempo" y de que utiliza cualquier cosa que se escucha en un rodaje -está muy atento- para utilizarlo después contra la persona.

Depardieu, por su parte, ha repetido que tras el incidente dijo "que no quería que fuera una chica joven la que me viniera a buscar al camerino, quería que fuera un chico porque siempre hay problemas". Ha reconocido que le pidió perdón y que le dijo que hacía "muy bien" su trabajo y que le añadió: "puesto que mis palabras te chocan, es mejor que sea un chico".

El intérprete ha comentado que le parece bien "la liberación de la palabra" por parte de las mujeres víctimas de agresiones sexuales, pero a continuación ha hecho notar que hay un desfase entre generaciones. En cualquier caso, ha insistido en que está en contra "de cualquier violencia, incluso la verbal".

Depardieu podría ser condenado en esta causa a cinco años de cárcel y a una multa de 75.000 euros. En los últimos años, al menos una veintena de mujeres han contado en los medios haber sido víctimas de agresiones sexuales del actor y algunas de ellas lo han denunciado.

La primera que lo hizo fue en agosto de 2018 la actriz Charlotte Arnould, que afirmó haber sido violada dos veces ese mismo mes en el domicilio parisino del actor, que niega todo y ha intentado invalidar la inculpación decidida por un juez en diciembre de 2020, sin éxito. La Fiscalía ha pedido que se le siente en el banquillo.