Darius, el conejo más grande del mundo -así figura en el libro Guiness de los récords: mide 129 centímetros de largo-, es protagonista estos últimos días. Su dueña, Annette Edwards, ha denunciado su desaparición y ha pedido su vuelta, compungida: "Estoy muy preocupada. Por favor, traedlo de vuelta".

Los hechos han tenido lugar en Reino Unido, en Worcestershire. Tal y como informa The Guardian, la policía de West Mercia sospecha que pudo ser sustraído de su domicilio durante el fin de semana: "Pensamos que el conejo pudo ser robado de su jaula, que se encontraba en el jardín de la propiedad de sus dueños, en la noche del sábado 10 al domingo 11".

Su dueña ha pedido ayuda a través de Twitter: "Es un día muy triste. Darius ha sido robado de su casita. La policía está haciendo todo lo posible para averiguar quién ha sido el responsable. Ofrezco una recompensa de 1.000 libras. Darius es muy mayor para la crianza. Por favor, traedlo de vuelta". Y unos días después, tras no recibir noticias, volvió a escribir: "Por favor, estoy muy preocupada. ¿Podéis devolverme a mi Darius? Subo la recompensa a 2.000 libras".

Robert Kenny, un detective de mascotas, habló también con The Guardian y alegó que "la única manera de que el animal fuese vendido es si saliese de Reino Unido. Aún está muy revalorizado. Por ello es muy importante que las fronteras permanezcan cerradas para evitar cualquier posibilidad de que el animal salga del país […]Si el animal continúa en Reino Unido, no me cabe ninguna duda de que tiene que ser recuperado".