Daesh recurre a métodos anticonceptivos para mantener la continuidad en el suministro de esclavas sexuales

MÁS DE 700 YAZIDÍES HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLACIONES

El grupo terrorista Daesh estaría recurriendo a métodos anticonceptivos orales o inyectables para que sus esclavas sexuales no se queden embarazadas y puedan pasar así por las manos de más combatientes. Según el diario 'The New York Times', más de 700 mujeres yazidíes, consideradas adoradores del diablo por los terroristas, han sido víctimas de violación e incluso algunas han sido obligadas a abortar.