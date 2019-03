Críticas a Theresa May en la prensa británica que recoge el respaldo de España al Brexit tras el acuerdo sobre Gibraltar

'The Independent' titula que May se enfrenta a un duro revés por las concesiones a España y apunta a que ha sido forzada a ceder. 'The Sunday Telegraph' destaca la posibilidad de que el texto aprobado por los 27 no reciba el apoyo del Parlamento británico. Titula 'El secreto plan B para el Brexit' y describe los planes de contingencia que ya prepara Europa.

Este medio desliza también la posibilidad que superar el escollo de Gibraltar en Europa puede hacer decaer la aprobación de Westminster. 'The Guardian' destaca que la amenaza española al veto obliga a May que da por cerrado el tema de Gibraltar.