Corbyn presenta una moción de censura contra May tras el rechazo al acuerdo de Brexit con la UE

El líder de la principal formación de la oposición en el Reino Unido planteó esa moción poco después de que la Cámara de los Comunes haya rechazado por 230 votos de diferencia el acuerdo del "brexit" alcanzado entre el Ejecutivo conservador y la Unión Europea (UE).

Corbyn calificó el rechazo al acuerdo como "catastrófico fracaso" del Gobierno conservador liderado por May y aseguró que es "la peor derrota" -432 votos en contra y 202 a favor- de un Ejecutivo en unas votación similar desde los años 20 del siglo pasado. El político laborista señaló que después de dos años de negociaciones el veredicto de hoy era "totalmente decisivo" y aseguró que la prioridad de la "premier" este tiempo ha sido "únicamente el Partido Conservador".

"Un no acuerdo debe salir de la negociación, se debe asegurar una unión aduanera permanente y la garantía de que los derechos de los ciudadanos serán protegidos", proclamó, al tiempo que dijo que la jefa de Gobierno ha "cerrado la puerta al diálogo". La primera ministra confirmó que mañana se debatirá y votará esa moción de censura, que podría desembocar, en última instancia, en unas elecciones generales anticipadas en el Reino Unido.

Si May no recibe el respaldo de al menos la mitad de la cámara, se abrirá un periodo de 14 días en el que ella u otro candidato tendrán la opción de volver a proponer un Ejecutivo que cuente con la aprobación del Parlamento. Pero, si, pasado ese periodo, los diputados no han respaldado a un nuevo Gobierno, se iniciará de forma automática el proceso para celebrar unas comicios, el objetivo que persigue el líder de la oposición.

Tanto el Partido Nacionalista Escocés (SNP) como el Partido Liberal Demócrata han indicado que apoyarán una moción de censura contra May, si bien el norirlandés Partido Democrático Unionista (DUP), socio parlamentario de los conservadores, ha insistido esta semana en que no planea respaldarla. Sin el apoyo del DUP, clave para formar mayorías en los Comunes en esta legislatura, la moción de censura tiene pocas opciones de prosperar.